У зоопарку Луцька представили новий тунель і місток до острівців: тут ходитимуть лемури і не тільки

З нагоди 45-річчя з дня заснування20 жовтня тут представили 50-метровий перехід для трьох лемурів, що складається з двох секцій.Його офіційно передав у користування підприємству засновник групи компаній Cloud CastleТварини зможуть ходити над землею і згодом - по містку, що над водоймою - до острова серед водойми. За словами підприємця, компанія співпрацює з зоопарком на партнерських засадах в межах соціальної підтримки підприємства трохи більше, ніж півроку.“Спершу ми з моїм бізнес-партнеромхотіли переобладнати клітку для вовків: підняти дах, замінити метал і підлогу, - коментує пан Андрій Соломін. - Втім дізналися, що тварини надзвичайно чутливі як до транспортування, так і до таких будівельних змін. Тим більше у старшої мами-вовчиці поважний вік, вона особливо піддається стресу в таких випадках. Тож вирішили, що ризикувати на такому етапі не варто”.Тож для вовків компанія почала виділяти кошти на годівлю, але розглядала ще варіанти допомоги. Власне, цікаву ідею стосовно переходу на острівці серед водойми в процесі комунікації підказала директорка зоопарку Людмила Денисенко:“Таку ідею для лемурів я побачила у Чехії. І тому дуже хотіла, щоб наші лемури теж мали більше простору. Тож коли ми з Андрієм Соломіним обговорювали ще варіанти для розвитку зоопарку, то йшлося і про можливість зробити дитячий майданчик, і дитячу зелену школу. Але згодом вирішили, що ми не можемо оминути два гарних острівці, які є на території зоопарку. І потрібно туди запустити ще тваринок”.Роботи розпочали понад три місяці тому, над якими працювали різні спеціалісти: адже тварини диктують свої умови, і понад усе - їхня безпека. Тож перша 25-метрова металева секція проходить від вольєру й до містка над водоймою. Її встановили протягом літа, і лемури вже мали нагоду скористатися прогулянкою над землею.“Лемури із величезним захватом це сприйняли, - коментує директорка зоопарку, - і ціле літо по тому наземною тунелю - до входу на водойму - ходили. А відвідувачі мали можливість спостерігати за ними: як вони там бігають. Взагалі, ідея дуже крута вийшла: гармонійно вписався в загальних ансамбль сам тунель”.Значно складніше було з містком до острівців, який теж має протяжність до 25 метрів. Адже для того, щоб на майбутнє убезпечити вихід лемурів на власне місток над водоймою, потрібно було подбати про те, щоб вони не скористалися гіллям дерев обабіч, адже вони можуть стрибати на відстань від 3 до 6 метрів. Для цього при виході з містка сконструювали захисний екран, що складається з металевої рами та якісного полікарбонату.Наступний етап - розчищення острівців:“Ми зараз думаємо, що зробимо можливим вихід не тільки для лемурів, а й для інших тварин, яких зможемо запускати на острівці почергово. Допрацьовуємо із насадженнями на острівцях, і, думаю, на сезон 2025 року будемо мати круту локацію нашого зоопарку, - каже на завершення Людмила Денисенко. - Дуже приємно, що під час повномасштабного вторгнення у 2024 році, коли зоопарк вже немає тієї підтримки, яку мав перший рік війни, на допомогу приходять свої лучани. Свої небайдужі громадяни, які хочуть вдосконалювати наше місто”.