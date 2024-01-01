Волинську дерев'яну іграшку внесли до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини області

Волинську дерев'яну іграшку внесли до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини області
До переліку елементів нематеріальної культурної спадщини (НКС) області внесли "Волинську дерев’яну іграшку у Луцькій міській територіальній громаді.

Таке рішення ухвалили на черговому засіданні комісії з формування Обласного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини, повідомили 21 жовтня в Луцькій міській раді, пише Суспільне.

Народні забавки у селі Княгининок виготовляє майстер народних ремесел, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України Андрій Бондарук. Майстер має у доробку близько двох сотень найменувань традиційних іграшок з дерева. Побачити народні забавки можна в історичному музеї села Княгининок.

Як зазначили у міськраді, надалі волинську дерев'яну іграшку просуватимуть до списку Національного переліку нематеріальної культурної спадщини.

Станом на жовтень 2024 року в обласному переліку НКС є два елементи нематеріальної культурної спадщини Луцької міської територіальної громади: дерев’яна іграшка та вишивка "занизування", що побутує у селі Рокині.

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Теги: волинська іграшка
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