Волинську дерев'яну іграшку внесли до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини області





Таке рішення ухвалили на черговому засіданні комісії з формування Обласного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини, повідомили 21 жовтня в Луцькій міській раді, пише



Народні забавки у селі Княгининок виготовляє майстер народних ремесел, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України Андрій Бондарук. Майстер має у доробку близько двох сотень найменувань традиційних іграшок з дерева. Побачити народні забавки можна в історичному музеї села Княгининок.



Як зазначили у міськраді, надалі волинську дерев'яну іграшку просуватимуть до списку Національного переліку нематеріальної культурної спадщини.



Станом на жовтень 2024 року в обласному переліку НКС є два елементи нематеріальної культурної спадщини Луцької міської територіальної громади: дерев’яна іграшка та вишивка "занизування", що побутує у селі Рокині.

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