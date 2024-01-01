«Тростянецькі ковбаси» – лідери за сплатою податків у Ківерцівській громаді





Про це Юрій Погуляйко.



Він зазначив, що продовжує працювати в районах і нещодавно відвідав Ківерцівщину.



«Знаковим підприємством Ківерцівщини є «Тростянецькі ковбаси». Сімейний бізнес, який став успішним брендом Волині та за її межами. Поспілкувався з власниками підприємства. Особисто подякував Мосійчуку Сергію Олександровичу за регулярну допомогу військовим», – розповів Погуляйко.



Також він додав, що нещодавно Волинська ОВА відправила на фронт черговий вантаж допомоги, серед якого була велика партія виробів від «Тростянецьких ковбас».



«Разом з першим заступником Сергієм Мовенком дізнались про виробничі потужності підприємства та проблемні питання, які постають на виробництві. Енергозбереження та забезпечення альтернативними джерелами енергії – те, з чим можемо посприяти зі своєї сторони. Також будемо допомагати налагоджувати контакти із міжнародними компаніями», – зазначив голова ОДА.



До слова, керівники підприємства висловили готовність ділитися досвідом з виробниками по всій країні.



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