«Тростянецькі ковбаси» – лідери за сплатою податків у Ківерцівській громаді
Сьогодні, 16:30
Відомий на Волині та за її межами бренд ковбасних виробів «Тростянецькі ковбаси» не лише славиться високою якістю і натуральністю продукції, а й посідає друге місце за кількістю сплачених податків у Ківерцівській громаді.
Про це повідомив голова Волинській облдержадміністрації Юрій Погуляйко.
Він зазначив, що продовжує працювати в районах і нещодавно відвідав Ківерцівщину.
«Знаковим підприємством Ківерцівщини є «Тростянецькі ковбаси». Сімейний бізнес, який став успішним брендом Волині та за її межами. Поспілкувався з власниками підприємства. Особисто подякував Мосійчуку Сергію Олександровичу за регулярну допомогу військовим», – розповів Погуляйко.
Також він додав, що нещодавно Волинська ОВА відправила на фронт черговий вантаж допомоги, серед якого була велика партія виробів від «Тростянецьких ковбас».
«Разом з першим заступником Сергієм Мовенком дізнались про виробничі потужності підприємства та проблемні питання, які постають на виробництві. Енергозбереження та забезпечення альтернативними джерелами енергії – те, з чим можемо посприяти зі своєї сторони. Також будемо допомагати налагоджувати контакти із міжнародними компаніями», – зазначив голова ОДА.
До слова, керівники підприємства висловили готовність ділитися досвідом з виробниками по всій країні.
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Про це повідомив голова Волинській облдержадміністрації Юрій Погуляйко.
Він зазначив, що продовжує працювати в районах і нещодавно відвідав Ківерцівщину.
«Знаковим підприємством Ківерцівщини є «Тростянецькі ковбаси». Сімейний бізнес, який став успішним брендом Волині та за її межами. Поспілкувався з власниками підприємства. Особисто подякував Мосійчуку Сергію Олександровичу за регулярну допомогу військовим», – розповів Погуляйко.
Також він додав, що нещодавно Волинська ОВА відправила на фронт черговий вантаж допомоги, серед якого була велика партія виробів від «Тростянецьких ковбас».
«Разом з першим заступником Сергієм Мовенком дізнались про виробничі потужності підприємства та проблемні питання, які постають на виробництві. Енергозбереження та забезпечення альтернативними джерелами енергії – те, з чим можемо посприяти зі своєї сторони. Також будемо допомагати налагоджувати контакти із міжнародними компаніями», – зазначив голова ОДА.
До слова, керівники підприємства висловили готовність ділитися досвідом з виробниками по всій країні.
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