Луцьк попрощався із загиблим Героєм Дмитром Ємельяновим

Луцьк попрощався із загиблим Героєм Дмитром Ємельяновим
Сьогодні, 21 жовтня, у соборі Всіх Святих землі Волинської відбувся чин похорону військовослужбовця Ємельянова Дмитра Олеговича (16.06.1978 року народження).

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Боєць загинув 16 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тимофіївка Донецької області.

Провести Героя в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук, родина, побратими військовослужбовця та лучани.

Поховали Героя на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!




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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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