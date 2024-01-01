Луцьк попрощався із загиблим Героєм Дмитром Ємельяновим
Сьогодні, 17:15
Сьогодні, 21 жовтня, у соборі Всіх Святих землі Волинської відбувся чин похорону військовослужбовця Ємельянова Дмитра Олеговича (16.06.1978 року народження).
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Боєць загинув 16 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тимофіївка Донецької області.
Провести Героя в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук, родина, побратими військовослужбовця та лучани.
Поховали Героя на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Боєць загинув 16 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тимофіївка Донецької області.
Провести Героя в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук, родина, побратими військовослужбовця та лучани.
Поховали Героя на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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