Луцьк попрощався із загиблим Героєм Дмитром Ємельяновим

Ємельянова Дмитра Олеговича (16.06.1978 року народження).



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Боєць загинув 16 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тимофіївка Донецької області.



Провести Героя в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук, родина, побратими військовослужбовця та лучани.



Поховали Героя на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 21 жовтня, у соборі Всіх Святих землі Волинської відбувся чин похорону військовослужбовця(16.06.1978 року народження).Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Боєць загинув 16 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тимофіївка Донецької області.Провести Героя в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук, родина, побратими військовослужбовця та лучани.Поховали Героя на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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