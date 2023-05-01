За вихідні на Волині спіймали 11 п'яних водіїв
Сьогодні, 16:39
Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 11 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Коротко про декількох з них:
У Луцьку інспектори зупинили авто Mitsubishi, який рухався з порушенням ПДР. В ході спілкування у водія патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці, Драгер показав — 0, 98 проміле.
Ще одного нетверезого керманича зупинили на вулиці Ківерцівській. Водій керував автомобілем Volkswagen Passat. Під час спілкування у чоловіка ми помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов огляд на місці, результат — 1, 12 проміле.
Також у Ковелі зупинили автомобіль ВАЗ, який порушив ПДР. Спілкуючись з водієм, помітили у нього ознаки сп’яніння. Чоловік пройшла огляд на місці, Драгер показав — 0, 56 проміле.
На порушників патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Коротко про декількох з них:
У Луцьку інспектори зупинили авто Mitsubishi, який рухався з порушенням ПДР. В ході спілкування у водія патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці, Драгер показав — 0, 98 проміле.
Ще одного нетверезого керманича зупинили на вулиці Ківерцівській. Водій керував автомобілем Volkswagen Passat. Під час спілкування у чоловіка ми помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов огляд на місці, результат — 1, 12 проміле.
Також у Ковелі зупинили автомобіль ВАЗ, який порушив ПДР. Спілкуючись з водієм, помітили у нього ознаки сп’яніння. Чоловік пройшла огляд на місці, Драгер показав — 0, 56 проміле.
На порушників патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Луцьк попрощався із загиблим Героєм Дмитром Ємельяновим
Сьогодні, 17:15
За вихідні на Волині спіймали 11 п'яних водіїв
Сьогодні, 16:39
Волинську дерев'яну іграшку внесли до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини області
Сьогодні, 16:19
У лікарні через важку хворобу зупинилося серце 47-річного Героя з Волині Валерія Щетіна
Сьогодні, 15:59