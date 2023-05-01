За вихідні на Волині спіймали 11 п'яних водіїв

За вихідні на Волині спіймали 11 п'яних водіїв
Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 11 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Коротко про декількох з них:

У Луцьку інспектори зупинили авто Mitsubishi, який рухався з порушенням ПДР. В ході спілкування у водія патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці, Драгер показав — 0, 98 проміле.

Ще одного нетверезого керманича зупинили на вулиці Ківерцівській. Водій керував автомобілем Volkswagen Passat. Під час спілкування у чоловіка ми помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов огляд на місці, результат — 1, 12 проміле.

Також у Ковелі зупинили автомобіль ВАЗ, який порушив ПДР. Спілкуючись з водієм, помітили у нього ознаки сп’яніння. Чоловік пройшла огляд на місці, Драгер показав — 0, 56 проміле.

На порушників патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

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Теги: Волинь, водії, алкоголь
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