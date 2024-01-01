У лікарні через важку хворобу зупинилося серце 47-річного Героя з Волині Валерія Щетіна

Валерієм Щетіним, серце якого зупинилося в лікарняному закладі через важку хворобу.



Про це Ігор Пальонка.



"Похорон 47-річного військовослужбовця відбудеться у такому порядку:



- о 10:30 виїзд кортежу з міського моргу на Ковельську, 215, де мешкав померлий,



- о 10:40 після прощання вдома скорботний кортеж вирушить до храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, де об 11:00 розпочнеться чин похорону,



- поховання відбудеться на Федорівському кладовищі.



Прошу мешканців гідно провести в останню дорогу земляка, який віддав своє здоров'я, захищаючи Батьківщину. Долучайтеся до коридору шани вздовж вулиць Ковельської та Драгоманова", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 22 жовтня, Володимирська громада попрощається із молодшим сержантом, серце якого зупинилося в лікарняному закладі через важку хворобу.Про це повідомив міський голова Володимира"Похорон 47-річного військовослужбовця відбудеться у такому порядку:- о 10:30 виїзд кортежу з міського моргу на Ковельську, 215, де мешкав померлий,- о 10:40 після прощання вдома скорботний кортеж вирушить до храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, де об 11:00 розпочнеться чин похорону,- поховання відбудеться на Федорівському кладовищі.Прошу мешканців гідно провести в останню дорогу земляка, який віддав своє здоров'я, захищаючи Батьківщину. Долучайтеся до коридору шани вздовж вулиць Ковельської та Драгоманова", - йдеться в повідомленні.

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