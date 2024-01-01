Ще в одній громаді — карантин: на Волині виявили нове вогнище амброзії

Ще в одній громаді — карантин: на Волині виявили нове вогнище амброзії
На Волині зафіксували нове вогнище поширення амброзії полонистої. Раніше рослину виявили у Цуманській громаді, цього разу — у Зимнівській.

Про це 21 жовтня повідомили в Держпродспоживслужбі області, пише Суспільне.

Амброзія полониста поширилися на частині смуги відводу автомобільної дороги "Устилуг — Луцьк — Рівне", зокрема на відрізку в межах території Зимнівської громади. Володимирська районна держадміністрація оголосила на цій території карантин.

Чим небезпечна амброзія полониста

В Держпродспоживслужбі наголосили, що амброзія полинолиста — небезпечний для людини і довкілля бур'ян, який має карантинне значення в Україні, засмічує подвір'я та вулиці, сільськогосподарські угіддя, парки, пустирі, узбіччя доріг, залізничні насипи.

Цей бур'ян заввишки 20- 180 сантиметрів, на добре удобрених ґрунтах виростає до 250 сантиметрів Одна рослина дає 30-40 тис. насінин, а окремі рослини — до 150 тис. штук. В ґрунті насіння зберігає життєздатність до 40 років.

Рослини амброзії виробляють велику кількість пилку, який є небезпечним і шкідливим для людини і при вдиханні з повітрям викликає алергійне захворювання — амброзійний поліноз. Хвороба протікає у вигляді різко вираженого алергійного риніту, кон'юнктивіту, бронхіальної астми, мігрені та кропивниці.

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Теги: Волинь, амброзія
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