Ще в одній громаді — карантин: на Волині виявили нове вогнище амброзії





Про це 21 жовтня повідомили в Держпродспоживслужбі області, пише



Амброзія полониста поширилися на частині смуги відводу автомобільної дороги "Устилуг — Луцьк — Рівне", зокрема на відрізку в межах території Зимнівської громади. Володимирська районна держадміністрація оголосила на цій території карантин.



Чим небезпечна амброзія полониста



В Держпродспоживслужбі наголосили, що амброзія полинолиста — небезпечний для людини і довкілля бур'ян, який має карантинне значення в Україні, засмічує подвір'я та вулиці, сільськогосподарські угіддя, парки, пустирі, узбіччя доріг, залізничні насипи.



Цей бур'ян заввишки 20- 180 сантиметрів, на добре удобрених ґрунтах виростає до 250 сантиметрів Одна рослина дає 30-40 тис. насінин, а окремі рослини — до 150 тис. штук. В ґрунті насіння зберігає життєздатність до 40 років.



Рослини амброзії виробляють велику кількість пилку, який є небезпечним і шкідливим для людини і при вдиханні з повітрям викликає алергійне захворювання — амброзійний поліноз. Хвороба протікає у вигляді різко вираженого алергійного риніту, кон'юнктивіту, бронхіальної астми, мігрені та кропивниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині зафіксували нове вогнище поширення амброзії полонистої. Раніше рослину виявили у Цуманській громаді, цього разу — у Зимнівській.Про це 21 жовтня повідомили в Держпродспоживслужбі області, пише Суспільне Амброзія полониста поширилися на частині смуги відводу автомобільної дороги "Устилуг — Луцьк — Рівне", зокрема на відрізку в межах території Зимнівської громади. Володимирська районна держадміністрація оголосила на цій території карантин.В Держпродспоживслужбі наголосили, що амброзія полинолиста — небезпечний для людини і довкілля бур'ян, який має карантинне значення в Україні, засмічує подвір'я та вулиці, сільськогосподарські угіддя, парки, пустирі, узбіччя доріг, залізничні насипи.Цей бур'ян заввишки 20- 180 сантиметрів, на добре удобрених ґрунтах виростає до 250 сантиметрів Одна рослина дає 30-40 тис. насінин, а окремі рослини — до 150 тис. штук. В ґрунті насіння зберігає життєздатність до 40 років.Рослини амброзії виробляють велику кількість пилку, який є небезпечним і шкідливим для людини і при вдиханні з повітрям викликає алергійне захворювання — амброзійний поліноз. Хвороба протікає у вигляді різко вираженого алергійного риніту, кон'юнктивіту, бронхіальної астми, мігрені та кропивниці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію