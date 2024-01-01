Через «Устилуг» чоловік намагався незаконно провезти 7300 євро

Волинські митники на посту "Устилуг" виявили і тимчасово вилучили у громадянина України 7300 євро. На стільки більше готівки, ніж дозволено законодавством, чоловік намагався вивезти за кордон. При цьому водій лендровера обрав "зелений коридор" пункту пропуску.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 471 Митного кодексу.Недекларування валютних цінностей, що переміщуються громадянами через митний кордон України, в сумі, що перевищує дозволену законодавством України для їх переміщення без письмового декларування, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20 відсотків від суми перевищення."Принагідно нагадаємо, що дозволений для переміщення без письмового декларування ліміт готівки валюти складає еквівалент 10 тис євро на особу. Початок проходження громадянином каналом, позначеним символами зеленого кольору, є декларуванням шляхом вчинення дій про те, що переміщувані товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження і таке декларування свідчить про факти, що мають юридичне значення.Звільнення громадян від подання письмової митної декларації не означає звільнення від обов’язку дотримання порядку переміщення товарів через митний кордон України та від адміністративної відповідальності за порушення митних правил", - наголошують на митниці.