Вимагав гроші: на Волині 22-річний пасажир напав на водія, душив та погрожував розправою
Сьогодні, 12:24
Душив і погрожував розправою: ковельські поліцейські протягом години затримали розбійника.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Наразі він в ізоляторі тимчасового тримання. За процесуального керівництва прокуратури, слідчі оголосять йому про підозру за вчинення розбою в умовах воєнного стану.
Інцидент трапився 20 жовтня, увечері, в Ковельському районі.
42-річний ковельчанин підвозив автомобілем 22-річного волинянина. В якийсь момент пасажир напав на водія, почав його душити, вкусив за палець і погрожував фізичною розправою, вимагаючи віддати гроші.
Згодом він вибіг з автомобіля і втік у невідомому напрямку. Потерпілий негайно сповістив про інцидент до поліції.
Кілька нарядів оперативно зреагували на виклик та розпочали відпрацьовувати територію в пошуках фігуранта. Менш ніж за годину його виявили за кілька кілометрів та затримали в процесуальному порядку.
Слідчі оголосять чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального Кодексу. Санкція передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Наразі він в ізоляторі тимчасового тримання. За процесуального керівництва прокуратури, слідчі оголосять йому про підозру за вчинення розбою в умовах воєнного стану.
Інцидент трапився 20 жовтня, увечері, в Ковельському районі.
42-річний ковельчанин підвозив автомобілем 22-річного волинянина. В якийсь момент пасажир напав на водія, почав його душити, вкусив за палець і погрожував фізичною розправою, вимагаючи віддати гроші.
Згодом він вибіг з автомобіля і втік у невідомому напрямку. Потерпілий негайно сповістив про інцидент до поліції.
Кілька нарядів оперативно зреагували на виклик та розпочали відпрацьовувати територію в пошуках фігуранта. Менш ніж за годину його виявили за кілька кілометрів та затримали в процесуальному порядку.
Слідчі оголосять чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального Кодексу. Санкція передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі.
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