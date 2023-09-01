На Волині зник безвісти 37-річний чоловік

На Волині зник безвісти 37-річний чоловік
Володимирським районним відділом поліції встановлюється місце знаходження безвісти зниклого Демчука Михайла Васильовича, 21.11.1986 р.н. жителя с.Старий Загорів.

Чоловік має другу групу інвалідності. 18.10.2024 вийшов за місцем свого проживання і на даний час місце знаходження його не відоме.

Був одягнений в чорну шапку (вʼязану), курточку чорного кольору ( в середині жовтого кольору), темні спортивні стани та кросівки (синього кольору з білими полосами). Останній раз бачили, як рухався в напрямку селища Локачі.

Телефон для інформації: +380 (67) 598 75 77 або 102.

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Теги: волинянин, розшук, поліція
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