У Ягодині службовий собака прикордонників виявив наркотичну речовину

У Ягодині службовий собака прикордонників виявив наркотичну речовину
8 листопада в пункті пропуску «Ягодин» під час огляду вантажного автомобіля MAN, який прямував на виїзд з України, службовий собака зреагував на особисті речі водія.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Ретельно оглянувши кабіну вантажівки, прикордонники виявили в сумці 36-річного волинянина паперовий згорток із речовиною рослинного походження, схожою на канабіс.

Охоронці кордону на місце події викликали представників Національної поліції. Правоохоронці виявлену речовину вилучили та направили на експертизу.
У Ягодині службовий собака прикордонників виявив наркотичну речовину
У Ягодині службовий собака прикордонників виявив наркотичну речовину


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Теги: Ягодин, наркотики
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