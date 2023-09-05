У Ягодині службовий собака прикордонників виявив наркотичну речовину





Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.



Ретельно оглянувши кабіну вантажівки, прикордонники виявили в сумці 36-річного волинянина паперовий згорток із речовиною рослинного походження, схожою на канабіс.



Охоронці кордону на місце події викликали представників Національної поліції. Правоохоронці виявлену речовину вилучили та направили на експертизу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 листопада в пункті пропуску «Ягодин» під час огляду вантажного автомобіля MAN, який прямував на виїзд з України, службовий собака зреагував на особисті речі водія.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Ретельно оглянувши кабіну вантажівки, прикордонники виявили в сумці 36-річного волинянина паперовий згорток із речовиною рослинного походження, схожою на канабіс.Охоронці кордону на місце події викликали представників Національної поліції. Правоохоронці виявлену речовину вилучили та направили на експертизу.

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