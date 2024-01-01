Загинула внаслідок авіаційного удару: на Волині попрощалися з військовослужбовицею Мариною Ізотовою

Марині Ізотовій.



Про це Ігор Чайка.





"Ми втратили не лише військову, але й жінку-берегиню, матір, бабусю, світлу і добру людину.



Марина народилась 10 листопада 1972 року у місті Воркута. Там певний час жили її батьки, які родом з Волині. Згодом родина переїхала у Ковель, де Марина пішла навчатися в ЗОШ №7. Після школи вступила до технікуму і отримала спеціальність товарознавця.



Вийшла заміж, народила двох донечок – Тетяну та Юлію. У 90-ті роки, коли Україна тільки-но з’явилася на мапі світу як незалежна країна, молодій сім’ї зовсім не просто було організовувати свій побут. Марина працювала у кафе «Ковельчанка», заробляла кошти за кордоном. Надалі стала займатись підприємницькою діяльністю.



Великою втіхою для неї були онуки. Старший Олександр Шейко – успішний спортсмен, срібний призер цьогорічного чемпіонату світу серед юніорів та молоді з веслування на байдарках і каное. Бабуся мріяла побачити свого Сашка на Олімпіаді, і він наполегливо працював на тренуваннях та радував її своїми спортивними досягненнями та перемогами.



Онуки Анна і Ангеліна теж завжди горнулись до своєї молодої бабусі, яка мала особливий підхід до дівчаток.



Усі сімейні плани та мрії зруйнувала війна. 24 лютого, у перший же день повномасштабного вторгнення росії, Марина Ізотова прийшла в міську раду і разом з іншими волонтерами плела маскувальні сітки для фронту. А уже наступного дня готувала їжу для наших хлопців, які пішли служити в нашу 100-ту бригаду тероборони. З того часу життєвий шлях Марини нерозривно пов’язаний зі «Сталевою Соткою».



Певний час бригада дислокувалась на Волині. І саме серед побратимів Марина зустріла своє кохання – майбутнього чоловіка Олександра. Символічно, що пара одружилась у ювілейний, 50-ий день народження Марини - 10 листопада 2022 року.



Разом із побратимами ковельчанка пройшла усі найгарячіші напрямки фронту, де довелося захищати Україну тепер уже 100-ій окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ. Командир відділення кухарів, Марина не тільки готувала для бійців смачну їжу, а й підтримувала їх добрим словом, була надзвичайно чуйною та доброю людиною. Джерелом натхнення для Марини був коханий чоловік Олександр – він став надійним другом, людиною, яку вона так довго чекала у своєму житті", - йдеться в повідомленні.



15 листопада жінка планувала відпустку і збиралась приїхати у рідний Ковель.



"За словами рідних, війна втомила її жіноче серце, і вона мріяла про відпочинок та домашній затишок. Не судилося... 5 листопада її життя обірвалось в місті Костянтинівка Бахмутського району на Донеччині. Молодший сержант Марина Ізотова загинула внаслідок авіаційного удару та прильоту керованої авіаційної бомби... Тепер їй назавжди 51.



Щирі співчуття батькам Марини – Зінаїді Іванівні та Петру Федоровичу, чоловікові Олександру, донькам Тетяні та Юлії, онукам Олександру, Анні та Ангеліні, брату Володимиру. Усім, хто знав та любив цю світлу, мужню і сильну жінку", - зазначив міський голова.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблої Захисниці. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельчани віддали останню шану мужній жінці, яка безмежно любила свою родину, місто, країну – молодшому сержанту, командиру господарчого відділення взводу матеріального забезпечення 2-го механізованого батальйону військової частини А7028Про це повідомив міський голова Ковеля"Ми втратили не лише військову, але й жінку-берегиню, матір, бабусю, світлу і добру людину.Марина народилась 10 листопада 1972 року у місті Воркута. Там певний час жили її батьки, які родом з Волині. Згодом родина переїхала у Ковель, де Марина пішла навчатися в ЗОШ №7. Після школи вступила до технікуму і отримала спеціальність товарознавця.Вийшла заміж, народила двох донечок –та. У 90-ті роки, коли Україна тільки-но з’явилася на мапі світу як незалежна країна, молодій сім’ї зовсім не просто було організовувати свій побут. Марина працювала у кафе «Ковельчанка», заробляла кошти за кордоном. Надалі стала займатись підприємницькою діяльністю.Великою втіхою для неї були онуки. Старший– успішний спортсмен, срібний призер цьогорічного чемпіонату світу серед юніорів та молоді з веслування на байдарках і каное. Бабуся мріяла побачити свого Сашка на Олімпіаді, і він наполегливо працював на тренуваннях та радував її своїми спортивними досягненнями та перемогами.Онукитеж завжди горнулись до своєї молодої бабусі, яка мала особливий підхід до дівчаток.Усі сімейні плани та мрії зруйнувала війна. 24 лютого, у перший же день повномасштабного вторгнення росії, Марина Ізотова прийшла в міську раду і разом з іншими волонтерами плела маскувальні сітки для фронту. А уже наступного дня готувала їжу для наших хлопців, які пішли служити в нашу 100-ту бригаду тероборони. З того часу життєвий шлях Марини нерозривно пов’язаний зі «Сталевою Соткою».Певний час бригада дислокувалась на Волині. І саме серед побратимів Марина зустріла своє кохання – майбутнього чоловіка. Символічно, що пара одружилась у ювілейний, 50-ий день народження Марини - 10 листопада 2022 року.Разом із побратимами ковельчанка пройшла усі найгарячіші напрямки фронту, де довелося захищати Україну тепер уже 100-ій окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ. Командир відділення кухарів, Марина не тільки готувала для бійців смачну їжу, а й підтримувала їх добрим словом, була надзвичайно чуйною та доброю людиною. Джерелом натхнення для Марини був коханий чоловік Олександр – він став надійним другом, людиною, яку вона так довго чекала у своєму житті", - йдеться в повідомленні.15 листопада жінка планувала відпустку і збиралась приїхати у рідний Ковель."За словами рідних, війна втомила її жіноче серце, і вона мріяла про відпочинок та домашній затишок. Не судилося... 5 листопада її життя обірвалось в місті Костянтинівка Бахмутського району на Донеччині. Молодший сержант Марина Ізотова загинула внаслідок авіаційного удару та прильоту керованої авіаційної бомби... Тепер їй назавжди 51.Щирі співчуття батькам Марини – Зінаїді Іванівні та Петру Федоровичу, чоловікові Олександру, донькам Тетяні та Юлії, онукам Олександру, Анні та Ангеліні, брату Володимиру. Усім, хто знав та любив цю світлу, мужню і сильну жінку", - зазначив міський голова.

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