Загинула внаслідок авіаційного удару: на Волині попрощалися з військовослужбовицею Мариною Ізотовою
Сьогодні, 08:12
Ковельчани віддали останню шану мужній жінці, яка безмежно любила свою родину, місто, країну – молодшому сержанту, командиру господарчого відділення взводу матеріального забезпечення 2-го механізованого батальйону військової частини А7028 Марині Ізотовій.
Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
"Ми втратили не лише військову, але й жінку-берегиню, матір, бабусю, світлу і добру людину.
Марина народилась 10 листопада 1972 року у місті Воркута. Там певний час жили її батьки, які родом з Волині. Згодом родина переїхала у Ковель, де Марина пішла навчатися в ЗОШ №7. Після школи вступила до технікуму і отримала спеціальність товарознавця.
Вийшла заміж, народила двох донечок – Тетяну та Юлію. У 90-ті роки, коли Україна тільки-но з’явилася на мапі світу як незалежна країна, молодій сім’ї зовсім не просто було організовувати свій побут. Марина працювала у кафе «Ковельчанка», заробляла кошти за кордоном. Надалі стала займатись підприємницькою діяльністю.
Великою втіхою для неї були онуки. Старший Олександр Шейко – успішний спортсмен, срібний призер цьогорічного чемпіонату світу серед юніорів та молоді з веслування на байдарках і каное. Бабуся мріяла побачити свого Сашка на Олімпіаді, і він наполегливо працював на тренуваннях та радував її своїми спортивними досягненнями та перемогами.
Онуки Анна і Ангеліна теж завжди горнулись до своєї молодої бабусі, яка мала особливий підхід до дівчаток.
Усі сімейні плани та мрії зруйнувала війна. 24 лютого, у перший же день повномасштабного вторгнення росії, Марина Ізотова прийшла в міську раду і разом з іншими волонтерами плела маскувальні сітки для фронту. А уже наступного дня готувала їжу для наших хлопців, які пішли служити в нашу 100-ту бригаду тероборони. З того часу життєвий шлях Марини нерозривно пов’язаний зі «Сталевою Соткою».
Певний час бригада дислокувалась на Волині. І саме серед побратимів Марина зустріла своє кохання – майбутнього чоловіка Олександра. Символічно, що пара одружилась у ювілейний, 50-ий день народження Марини - 10 листопада 2022 року.
Разом із побратимами ковельчанка пройшла усі найгарячіші напрямки фронту, де довелося захищати Україну тепер уже 100-ій окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ. Командир відділення кухарів, Марина не тільки готувала для бійців смачну їжу, а й підтримувала їх добрим словом, була надзвичайно чуйною та доброю людиною. Джерелом натхнення для Марини був коханий чоловік Олександр – він став надійним другом, людиною, яку вона так довго чекала у своєму житті", - йдеться в повідомленні.
15 листопада жінка планувала відпустку і збиралась приїхати у рідний Ковель.
"За словами рідних, війна втомила її жіноче серце, і вона мріяла про відпочинок та домашній затишок. Не судилося... 5 листопада її життя обірвалось в місті Костянтинівка Бахмутського району на Донеччині. Молодший сержант Марина Ізотова загинула внаслідок авіаційного удару та прильоту керованої авіаційної бомби... Тепер їй назавжди 51.
Щирі співчуття батькам Марини – Зінаїді Іванівні та Петру Федоровичу, чоловікові Олександру, донькам Тетяні та Юлії, онукам Олександру, Анні та Ангеліні, брату Володимиру. Усім, хто знав та любив цю світлу, мужню і сильну жінку", - зазначив міський голова.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблої Захисниці. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
"Ми втратили не лише військову, але й жінку-берегиню, матір, бабусю, світлу і добру людину.
Марина народилась 10 листопада 1972 року у місті Воркута. Там певний час жили її батьки, які родом з Волині. Згодом родина переїхала у Ковель, де Марина пішла навчатися в ЗОШ №7. Після школи вступила до технікуму і отримала спеціальність товарознавця.
Вийшла заміж, народила двох донечок – Тетяну та Юлію. У 90-ті роки, коли Україна тільки-но з’явилася на мапі світу як незалежна країна, молодій сім’ї зовсім не просто було організовувати свій побут. Марина працювала у кафе «Ковельчанка», заробляла кошти за кордоном. Надалі стала займатись підприємницькою діяльністю.
Великою втіхою для неї були онуки. Старший Олександр Шейко – успішний спортсмен, срібний призер цьогорічного чемпіонату світу серед юніорів та молоді з веслування на байдарках і каное. Бабуся мріяла побачити свого Сашка на Олімпіаді, і він наполегливо працював на тренуваннях та радував її своїми спортивними досягненнями та перемогами.
Онуки Анна і Ангеліна теж завжди горнулись до своєї молодої бабусі, яка мала особливий підхід до дівчаток.
Усі сімейні плани та мрії зруйнувала війна. 24 лютого, у перший же день повномасштабного вторгнення росії, Марина Ізотова прийшла в міську раду і разом з іншими волонтерами плела маскувальні сітки для фронту. А уже наступного дня готувала їжу для наших хлопців, які пішли служити в нашу 100-ту бригаду тероборони. З того часу життєвий шлях Марини нерозривно пов’язаний зі «Сталевою Соткою».
Певний час бригада дислокувалась на Волині. І саме серед побратимів Марина зустріла своє кохання – майбутнього чоловіка Олександра. Символічно, що пара одружилась у ювілейний, 50-ий день народження Марини - 10 листопада 2022 року.
Разом із побратимами ковельчанка пройшла усі найгарячіші напрямки фронту, де довелося захищати Україну тепер уже 100-ій окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ. Командир відділення кухарів, Марина не тільки готувала для бійців смачну їжу, а й підтримувала їх добрим словом, була надзвичайно чуйною та доброю людиною. Джерелом натхнення для Марини був коханий чоловік Олександр – він став надійним другом, людиною, яку вона так довго чекала у своєму житті", - йдеться в повідомленні.
15 листопада жінка планувала відпустку і збиралась приїхати у рідний Ковель.
"За словами рідних, війна втомила її жіноче серце, і вона мріяла про відпочинок та домашній затишок. Не судилося... 5 листопада її життя обірвалось в місті Костянтинівка Бахмутського району на Донеччині. Молодший сержант Марина Ізотова загинула внаслідок авіаційного удару та прильоту керованої авіаційної бомби... Тепер їй назавжди 51.
Щирі співчуття батькам Марини – Зінаїді Іванівні та Петру Федоровичу, чоловікові Олександру, донькам Тетяні та Юлії, онукам Олександру, Анні та Ангеліні, брату Володимиру. Усім, хто знав та любив цю світлу, мужню і сильну жінку", - зазначив міський голова.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблої Захисниці. Вічна пам'ять!
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