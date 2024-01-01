За добу українські воїни знищили 1350 окупантів, 31 артсистему, 11 танків, 29 ББМ





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 708890 (+1350) осіб,

танків ‒ 9249 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 18726 (+29) од,

артилерійських систем – 20280 (+31) од,

РСЗВ – 1245 (+0) од,

засоби ППО ‒ 996 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18619 (+44),

крилаті ракети ‒ 2634 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 28683 (+122) од,

спеціальна техніка ‒ 3604 (+0)

Дані уточнюються.

Бий окупанта! Разом переможемо!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські воїни нещадно знищують російських окупантів і щодня завдають їм втрат. Протягом минулої доби захисникам України вдалося знищити понад 1350 ворожих солдатів.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.24 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 708890 (+1350) осіб,танків ‒ 9249 (+11) од,бойових броньованих машин ‒ 18726 (+29) од,артилерійських систем – 20280 (+31) од,РСЗВ – 1245 (+0) од,засоби ППО ‒ 996 (+0) од,літаків – 369 (+0) од,гелікоптерів – 329 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18619 (+44),крилаті ракети ‒ 2634 (+0),кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 28683 (+122) од,спеціальна техніка ‒ 3604 (+0)Дані уточнюються.Бий окупанта! Разом переможемо!

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