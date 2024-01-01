За добу українські воїни знищили 1350 окупантів, 31 артсистему, 11 танків, 29 ББМ

За добу українські воїни знищили 1350 окупантів, 31 артсистему, 11 танків, 29 ББМ
Українські воїни нещадно знищують російських окупантів і щодня завдають їм втрат. Протягом минулої доби захисникам України вдалося знищити понад 1350 ворожих солдатів.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 708890 (+1350) осіб,
танків ‒ 9249 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 18726 (+29) од,
артилерійських систем – 20280 (+31) од,
РСЗВ – 1245 (+0) од,
засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
літаків – 369 (+0) од,
гелікоптерів – 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18619 (+44),
крилаті ракети ‒ 2634 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 28683 (+122) од,
спеціальна техніка ‒ 3604 (+0)
Дані уточнюються.
Бий окупанта! Разом переможемо!

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Теги: Україна, війна, втрати окупантів
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