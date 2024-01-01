За добу українські воїни знищили 1350 окупантів, 31 артсистему, 11 танків, 29 ББМ
Сьогодні, 09:00
Українські воїни нещадно знищують російських окупантів і щодня завдають їм втрат. Протягом минулої доби захисникам України вдалося знищити понад 1350 ворожих солдатів.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 708890 (+1350) осіб,
танків ‒ 9249 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 18726 (+29) од,
артилерійських систем – 20280 (+31) од,
РСЗВ – 1245 (+0) од,
засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
літаків – 369 (+0) од,
гелікоптерів – 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18619 (+44),
крилаті ракети ‒ 2634 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 28683 (+122) од,
спеціальна техніка ‒ 3604 (+0)
Дані уточнюються.
Бий окупанта! Разом переможемо!
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 708890 (+1350) осіб,
танків ‒ 9249 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 18726 (+29) од,
артилерійських систем – 20280 (+31) од,
РСЗВ – 1245 (+0) од,
засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
літаків – 369 (+0) од,
гелікоптерів – 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18619 (+44),
крилаті ракети ‒ 2634 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 28683 (+122) од,
спеціальна техніка ‒ 3604 (+0)
Дані уточнюються.
Бий окупанта! Разом переможемо!
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