Волинянин спіймав 20-кілограмового товстолоба

Волинянин спіймав 20-кілограмового товстолоба
На Ковельщині рибалка спіймав товстолоба вагою 19,5 кілограма.

Своїм уловом Едуард Бондар поділився у фейсбук-спільноті «Рибалка на Волині», - пише ВСН.

Чоловік розповів, що 8 листопада на річці Турія (водосховище) йому вдалося спіймати товстолоба вагою 19,5 кілограма.

«08.11.2024, р. Турія(водосховище). Вага 19,5кг», - підписав фото рибак.

Рибак з Волині спіймав 20-кілограмового товстолоба.

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