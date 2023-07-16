Посварилися через військову службу: лучанин вдарив ножем товариша
Сьогодні, 11:03
Неодноразово судимий лучанин отримав 5,5 року ув’язнення, бо під час чаркування вдарив ножем товариша.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - пише ІА Волинські новини.
Інцидент стався увечері 9 березня 2024 року. У розпал застілля в альтанці біля будинку Олександр В. завдав потерпілому два удари ножем – у щоку та грудну клітку. Нападник вже був у стані алкогольного сп’яніння. У постраждалого діагностували поріз щоки і проникаюче ножове поранення грудної клітки, що належить до тяжких тілесних ушкоджень.
На суді обвинувачений свою вину не визнав. З його слів, той ножових поранень не завдавав, а тільки вдарив потерпілого кулаком і пішов додому.
Потерпілий розповів: з обвинуваченим та іншими хлопцями вживали спиртні напої в дворі біля будинку. Обвинувачений вдарив його ножем, коли він сидів. Чоловік прийшов до тями вже в лікарні. Водночас потерпілий просив суворо не карати кривдника, будь-яких претензій до нього не мав, адже чоловіки знайомі з дитинства.
Свідок пояснив, що між чоловіками виникла словесна перепалка через військову службу. Мовляв, розмова не сподобалась обвинуваченому, тому від дістав ножа і вдарив потерпілого.
Лучанину інкримінували правопорушення за ч. 1 ст. 121 КК України, тобто заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження потерпілому. Він раніше неодноразово притягувався до криміналу, вчинив новий злочин незадовго після закінчення іспитового строку.
Відтак суд визнав Олександра В. винним і призначив йому 5,5 року позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - пише ІА Волинські новини.
Інцидент стався увечері 9 березня 2024 року. У розпал застілля в альтанці біля будинку Олександр В. завдав потерпілому два удари ножем – у щоку та грудну клітку. Нападник вже був у стані алкогольного сп’яніння. У постраждалого діагностували поріз щоки і проникаюче ножове поранення грудної клітки, що належить до тяжких тілесних ушкоджень.
На суді обвинувачений свою вину не визнав. З його слів, той ножових поранень не завдавав, а тільки вдарив потерпілого кулаком і пішов додому.
Потерпілий розповів: з обвинуваченим та іншими хлопцями вживали спиртні напої в дворі біля будинку. Обвинувачений вдарив його ножем, коли він сидів. Чоловік прийшов до тями вже в лікарні. Водночас потерпілий просив суворо не карати кривдника, будь-яких претензій до нього не мав, адже чоловіки знайомі з дитинства.
Свідок пояснив, що між чоловіками виникла словесна перепалка через військову службу. Мовляв, розмова не сподобалась обвинуваченому, тому від дістав ножа і вдарив потерпілого.
Лучанину інкримінували правопорушення за ч. 1 ст. 121 КК України, тобто заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження потерпілому. Він раніше неодноразово притягувався до криміналу, вчинив новий злочин незадовго після закінчення іспитового строку.
Відтак суд визнав Олександра В. винним і призначив йому 5,5 року позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Посварилися через військову службу: лучанин вдарив ножем товариша
Сьогодні, 11:03
На Волині вночі горів будинок
Сьогодні, 10:22
Волинянин спіймав 20-кілограмового товстолоба
Сьогодні, 09:45
Загинула внаслідок авіаційного удару: на Волині попрощалися з військовослужбовицею Мариною Ізотовою
Сьогодні, 08:12