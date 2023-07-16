Посварилися через військову службу: лучанин вдарив ножем товариша

Посварилися через військову службу: лучанин вдарив ножем товариша
Неодноразово судимий лучанин отримав 5,5 року ув’язнення, бо під час чаркування вдарив ножем товариша.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - пише ІА Волинські новини.

Інцидент стався увечері 9 березня 2024 року. У розпал застілля в альтанці біля будинку Олександр В. завдав потерпілому два удари ножем – у щоку та грудну клітку. Нападник вже був у стані алкогольного сп’яніння. У постраждалого діагностували поріз щоки і проникаюче ножове поранення грудної клітки, що належить до тяжких тілесних ушкоджень.

На суді обвинувачений свою вину не визнав. З його слів, той ножових поранень не завдавав, а тільки вдарив потерпілого кулаком і пішов додому.

Потерпілий розповів: з обвинуваченим та іншими хлопцями вживали спиртні напої в дворі біля будинку. Обвинувачений вдарив його ножем, коли він сидів. Чоловік прийшов до тями вже в лікарні. Водночас потерпілий просив суворо не карати кривдника, будь-яких претензій до нього не мав, адже чоловіки знайомі з дитинства.

Свідок пояснив, що між чоловіками виникла словесна перепалка через військову службу. Мовляв, розмова не сподобалась обвинуваченому, тому від дістав ножа і вдарив потерпілого.

Лучанину інкримінували правопорушення за ч. 1 ст. 121 КК України, тобто заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження потерпілому. Він раніше неодноразово притягувався до криміналу, вчинив новий злочин незадовго після закінчення іспитового строку.

Відтак суд визнав Олександра В. винним і призначив йому 5,5 року позбавлення волі.

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Теги: Волинь, кримінал, суд
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