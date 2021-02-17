Волинянин спіймав 20-кілограмового товстолоба





Своїм уловом Едуард Бондар поділився у фейсбук-спільноті «Рибалка на Волині», - пише



Чоловік розповів, що 8 листопада на річці Турія (водосховище) йому вдалося спіймати товстолоба вагою 19,5 кілограма.



«08.11.2024, р. Турія(водосховище). Вага 19,5кг», - підписав фото рибак.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Ковельщині рибалка спіймав товстолоба вагою 19,5 кілограма.Своїм уловомподілився у фейсбук-спільноті «Рибалка на Волині», - пише ВСН Чоловік розповів, що 8 листопада на річці Турія (водосховище) йому вдалося спіймати товстолоба вагою 19,5 кілограма.«08.11.2024, р. Турія(водосховище). Вага 19,5кг», - підписав фото рибак.

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