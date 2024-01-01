У Пенсійному фонді розповіли, кому не можна призначити субсидію





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Так, якщо домогосподарство має прострочену понад три місяці (на дату надання інформації) заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг чи витрат на управління багатоквартирним будинком, що виникла протягом трьох років, і загальна сума якої (на день звернення за призначенням житлової субсидії) перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, то житлова субсидія, у тому числі на наступний період, не призначається.



"Водночас якщо сплату заборгованості документально підтверджено або якщо укладено договір про її реструктуризацію, чи коли споживач оскаржує заборгованість у судовому порядку (є ухвала про відкриття провадження у справі), тоді житлова субсидія призначається протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону", - кажуть спеціалісті.



Якщо відсутність заборгованості підтверджено після спливу двомісячного терміну з початку опалювального (неопалювального) сезону, житлова субсидія призначається з місяця, що настає за тим, у якому до органу Пенсійного фонду України надійшло документальне підтвердження таких дій (пункт 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848).



Як зазначають у ПФУ, питання щодо причин виникнення/порядку погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг слід вирішувати з підприємствами-надавачами послуг, які здійснюють облік такої заборгованості.



Субсидії в Україні

Механізм призначення субсидій в Україні існує досить давно. Причому оформити субсидію можна досить швидко, використавши спрощений механізм. Для цього, зокрема, не потрібно отримувати жодних довідок.



Окрім того, нещодавно в Україні запустили нову програму. Тепер переселенці можуть отримати субсидії з оренди житла в Україні. Але для цього, як мінімум, потрібно мати договір оренди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! При наявності забаргованності по комуналці субсидія в Україні не призначається. Але слід враховувати важливі нюанси.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.Так, якщо домогосподарство має прострочену понад три місяці (на дату надання інформації) заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг чи витрат на управління багатоквартирним будинком, що виникла протягом трьох років, і загальна сума якої (на день звернення за призначенням житлової субсидії) перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, то житлова субсидія, у тому числі на наступний період, не призначається."Водночас якщо сплату заборгованості документально підтверджено або якщо укладено договір про її реструктуризацію, чи коли споживач оскаржує заборгованість у судовому порядку (є ухвала про відкриття провадження у справі), тоді житлова субсидія призначається протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону", - кажуть спеціалісті.Якщо відсутність заборгованості підтверджено після спливу двомісячного терміну з початку опалювального (неопалювального) сезону, житлова субсидія призначається з місяця, що настає за тим, у якому до органу Пенсійного фонду України надійшло документальне підтвердження таких дій (пункт 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848).Як зазначають у ПФУ, питання щодо причин виникнення/порядку погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг слід вирішувати з підприємствами-надавачами послуг, які здійснюють облік такої заборгованості.Механізм призначення субсидій в Україні існує досить давно. Причому оформити субсидію можна досить швидко, використавши спрощений механізм. Для цього, зокрема, не потрібно отримувати жодних довідок.Окрім того, нещодавно в Україні запустили нову програму. Тепер переселенці можуть отримати субсидії з оренди житла в Україні. Але для цього, як мінімум, потрібно мати договір оренди.

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