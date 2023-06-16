У волинський музей передали збиті російські дрони

У волинський музей передали збиті російські дрони
У Волинський краєзнавчий музей волиняни, які служать у 118-й окремій механізованій бригаді, передали два російських FPV-дрони.

Також бійці подарували музею шеврон бригади, розповів 7 листопада у коментарі Суспільному завідувач відділу історії обласного краєзнавчого музею Богдан Зек.

"Ці два дрони передали з Запорізького напрямку. Росіяни направили їх на позиції українських захисників, але у повітряному бою дрони знешкодили й таким чином, врятували життя бійців", — каже Богдан Зек.

Передані дрони поповнять музейний фонд матеріалів про російсько-українську війну, в якій уже налічується понад п'ять дронів.

Зі слів Богдана Зека, фонд матеріалів про російсько-українську війну у Волинському обласному краєзнавчому музеї створили й почали наповнювати у 2014 році. Зараз тут налічується більше сотні експонатів. Серед них — фотодокументи, однострої, елементи військового спорядження, зброя, державні нагороди, унікальна колекція прапорів бригад та бойові знамена.

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Теги: музей, війна, експонат. Волинь, 119 ОМБр
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