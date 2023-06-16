У волинський музей передали збиті російські дрони





Також бійці подарували музею шеврон бригади, розповів 7 листопада у коментарі Богдан Зек.



"Ці два дрони передали з Запорізького напрямку. Росіяни направили їх на позиції українських захисників, але у повітряному бою дрони знешкодили й таким чином, врятували життя бійців", — каже Богдан Зек.



Передані дрони поповнять музейний фонд матеріалів про російсько-українську війну, в якій уже налічується понад п'ять дронів.



Зі слів Богдана Зека, фонд матеріалів про російсько-українську війну у Волинському обласному краєзнавчому музеї створили й почали наповнювати у 2014 році. Зараз тут налічується більше сотні експонатів. Серед них — фотодокументи, однострої, елементи військового спорядження, зброя, державні нагороди, унікальна колекція прапорів бригад та бойові знамена.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинський краєзнавчий музей волиняни, які служать у 118-й окремій механізованій бригаді, передали два російських FPV-дрони.Також бійці подарували музею шеврон бригади, розповів 7 листопада у коментарі Суспільному завідувач відділу історії обласного краєзнавчого музею"Ці два дрони передали з Запорізького напрямку. Росіяни направили їх на позиції українських захисників, але у повітряному бою дрони знешкодили й таким чином, врятували життя бійців", — каже Богдан Зек.Передані дрони поповнять музейний фонд матеріалів про російсько-українську війну, в якій уже налічується понад п'ять дронів.Зі слів Богдана Зека, фонд матеріалів про російсько-українську війну у Волинському обласному краєзнавчому музеї створили й почали наповнювати у 2014 році. Зараз тут налічується більше сотні експонатів. Серед них — фотодокументи, однострої, елементи військового спорядження, зброя, державні нагороди, унікальна колекція прапорів бригад та бойові знамена.

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