Волинська митниця продає 6 автівок за 25 тисяч гривень. ФОТО





Торги тривають на сайті prozorro.sale, - пише



Оголошено шість аукціонів із продажу наступних транспортних засобів:



- VOLKSWAGEN LT 28, 1991 року випуску, пробіг – 491 183 км.



Пошкодження: двигун непридатний, підтікання оливи крізь ущільнення колінчастого валу, прокладки головки блоку циліндрів, піддону двигуна, пробуксовування щеплення, корозія деталей стартера, дефекти роботи системи живлення, перебої роботи бензонасоса, перебої в роботі котушки запалення, корозія деталей супортів гальмівних трубок, люфт приводу переключення змінних передач, стукіт підвіски, тріщини та корозія балки, просідання пружин підвіски, надмірний люфт рульового механізму, вібрація коліс, корозія передніх гальмівних дисків та задніх барабанів коліс, наскрізні корозійні пошкодження кузова тощо.



Стартова ціна – 7 101 грн.



- ВАЗ 21061, 1999 року випуску, пробіг – 182 124 км.



Пошкодження: знос деталей ГРМ та КШМ, перебої в роботі системи живлення, запалення, пуску двигуна, підтікання оливи, пробуксовування щеплення, спрацювання свічок запалення робочої суміші, корозія гальмівних супортів, трубок та стоянкового гальмівного механізму, стукіт передньої підвіски, просідання пружин балки задньої підвіски, надмірний люфт елементів кермового механізму, корозія передніх гальмівних дисків та задніх барабанів коліс, наскрізні корозійні пошкодження днища підлоги, порогів, арок, передніх та задніх крил, багажника та інше.



Стартова ціна – 3 271 грн.



- MAZDA 323, 1995 року випуску, пробіг – 574 869 км.



Пошкодження: двигун непридатний, підтікання оливи, механічні пошкодження радіатора, пробуксовування щеплення, заїдання стартера, непрацюючий генератор, люфт куліси приводу переключення передач, тріщини та корозія балки, просідання пружин, вібрація коліс, корозія передніх гальмівних дисків та задніх барабанів коліс, наскрізні корозійні пошкодження, дефекти лакофарбового покриття кузова тощо.



Стартова ціна – 3 776 грн.



- MAZDA 323, 1996 року випуску, пробіг – 425 388 км.



Пошкодження: двигун непридатний, дефекти системи пуску двигуна, запалення, підтікання оливи, механічні пошкодження радіатора, пробуксовування щеплення, заїдання стартера, перебої в роботі системи живлення, затруднене перемикання передач, критичний знос шестерен та сепараторів, стукіт підвіски, втрата ефективності роботи амортизаторів, вібрація коліс, люфт підшипників передніх та задніх коліс, корозія передніх гальмівних дисків та задніх барабанів коліс, дефекти лакофарбового покриття тощо.



Стартова ціна – 3 776 грн.



- ВАЗ 21093, 2004 року випуску, пробіг – 183 877 км.



Пошкодження: знос деталей ГРМ та КШМ, перебої в роботі системи живлення, запалення, пуску двигуна, підтікання оливи, дефекти роботи системи живлення, несправність гідравлічного насоса, спрацювання свічок запалення робочої суміші, дефекти гальмівної системи, стукіт передньої підвіски, корозія та механічні пошкодження елементів підвіски, просідання пружин балки задньої підвіски, втрата ефективності роботи амортизаторів, підтікання рідини з насоса гідропідсилювача, вібрація, люфт підшипників та інше.



Стартова ціна – 2 926 грн.



- VOLKSWAGEN PASSAT, 1996 року випуску, пробіг – 492 365 км.



Пошкодження: прогорання прокладки блока циліндрів, втрата компресії циліндрів, граничне спрацювання ГРМ та КШМ, підтікання оливи, пробуксовування щеплення, корозія деталей стартера, дефекти роботи системи живлення, перебої роботи бензонасоса, перебої в роботі котушки запалення, корозія деталей супортів гальмівних трубок, підтікання гальмівної рідини, не фіксується п’ята передача, стукіт підвіски, вібрація коліс, наскрізні корозійні пошкодження кузова, тріщини лонжеронів тощо.



Стартова ціна – 4 426 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державна митна служба в особі Волинської митниці виставила на аукціон шість автомобілів. Загалом за них хоче виручити понад 25 тисяч гривень. Технічний стан усіх автівок незадовільний.Торги тривають на сайті prozorro.sale, - пише ІА "Волинські новини". Оголошено шість аукціонів із продажу наступних транспортних засобів:, 1991 року випуску, пробіг – 491 183 км.Пошкодження: двигун непридатний, підтікання оливи крізь ущільнення колінчастого валу, прокладки головки блоку циліндрів, піддону двигуна, пробуксовування щеплення, корозія деталей стартера, дефекти роботи системи живлення, перебої роботи бензонасоса, перебої в роботі котушки запалення, корозія деталей супортів гальмівних трубок, люфт приводу переключення змінних передач, стукіт підвіски, тріщини та корозія балки, просідання пружин підвіски, надмірний люфт рульового механізму, вібрація коліс, корозія передніх гальмівних дисків та задніх барабанів коліс, наскрізні корозійні пошкодження кузова тощо.Стартова ціна – 7 101 грн., 1999 року випуску, пробіг – 182 124 км.Пошкодження: знос деталей ГРМ та КШМ, перебої в роботі системи живлення, запалення, пуску двигуна, підтікання оливи, пробуксовування щеплення, спрацювання свічок запалення робочої суміші, корозія гальмівних супортів, трубок та стоянкового гальмівного механізму, стукіт передньої підвіски, просідання пружин балки задньої підвіски, надмірний люфт елементів кермового механізму, корозія передніх гальмівних дисків та задніх барабанів коліс, наскрізні корозійні пошкодження днища підлоги, порогів, арок, передніх та задніх крил, багажника та інше.Стартова ціна – 3 271 грн., 1995 року випуску, пробіг – 574 869 км.Пошкодження: двигун непридатний, підтікання оливи, механічні пошкодження радіатора, пробуксовування щеплення, заїдання стартера, непрацюючий генератор, люфт куліси приводу переключення передач, тріщини та корозія балки, просідання пружин, вібрація коліс, корозія передніх гальмівних дисків та задніх барабанів коліс, наскрізні корозійні пошкодження, дефекти лакофарбового покриття кузова тощо.Стартова ціна – 3 776 грн., 1996 року випуску, пробіг – 425 388 км.Пошкодження: двигун непридатний, дефекти системи пуску двигуна, запалення, підтікання оливи, механічні пошкодження радіатора, пробуксовування щеплення, заїдання стартера, перебої в роботі системи живлення, затруднене перемикання передач, критичний знос шестерен та сепараторів, стукіт підвіски, втрата ефективності роботи амортизаторів, вібрація коліс, люфт підшипників передніх та задніх коліс, корозія передніх гальмівних дисків та задніх барабанів коліс, дефекти лакофарбового покриття тощо.Стартова ціна – 3 776 грн., 2004 року випуску, пробіг – 183 877 км.Пошкодження: знос деталей ГРМ та КШМ, перебої в роботі системи живлення, запалення, пуску двигуна, підтікання оливи, дефекти роботи системи живлення, несправність гідравлічного насоса, спрацювання свічок запалення робочої суміші, дефекти гальмівної системи, стукіт передньої підвіски, корозія та механічні пошкодження елементів підвіски, просідання пружин балки задньої підвіски, втрата ефективності роботи амортизаторів, підтікання рідини з насоса гідропідсилювача, вібрація, люфт підшипників та інше.Стартова ціна – 2 926 грн., 1996 року випуску, пробіг – 492 365 км.: прогорання прокладки блока циліндрів, втрата компресії циліндрів, граничне спрацювання ГРМ та КШМ, підтікання оливи, пробуксовування щеплення, корозія деталей стартера, дефекти роботи системи живлення, перебої роботи бензонасоса, перебої в роботі котушки запалення, корозія деталей супортів гальмівних трубок, підтікання гальмівної рідини, не фіксується п’ята передача, стукіт підвіски, вібрація коліс, наскрізні корозійні пошкодження кузова, тріщини лонжеронів тощо.Стартова ціна – 4 426 грн.

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