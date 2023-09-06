У «Резерв+» з'явиться відстрочка для ще однієї категорії громадян

У «Резерв+» з'явиться відстрочка для ще однієї категорії громадян
Міноборони тестує відстрочку для багатодітних батьків у застосунку «Резерв+».

Про це заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила у телеефірі, передає Укрінформ.

«Ми вже активно тестуємо відстрочки для багатодітних батьків. Хочу всіх заспокоїти, вона вже реалізована. Ми хочемо її відтестувати на обмеженому колі багатодітних батьків, і далі якнайшвидше вийдемо в реліз для всіх користувачів. Багатодітні батьки — це третій тип відстрочки, яку ми обіцяли нашим громадянам», - сказала вона.

Черногоренко підкреслила, що команда Міноборони працює над тим, щоби всі типи відстрочки, встановлені законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», з'явилися в застосунку «Резерв+».

За її словами, зараз оформити відстрочку онлайн можуть люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, а також студенти, аспіранти та докторанти, які здобувають освіту в послідовному порядку.

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Теги: Україна, Резерв+, відстрочка
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