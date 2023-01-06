Студенти з Волині перемогли на міжнародному фестивалі

Композиція студентів Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені І.Стравінського здобула перемогу на міжнародному фестивалі.Про це повідомляють на сторінці закладу.Художньо-публіцистична композиція "Гірка розмова" - проникливе та глибинне дослідження трагедії українського народу Голодомору 1932-1933 років, здобула перемогу в канадсько-українському фестивалі дитячої та юнацької творчості ТОРОНТО 2024."Це чергове досягнення студентів 3 курсу під керівництвом викладачів Вадим Хаїнський, викладач основ акторської майстерності та Тетяна Гайдукова, викладач сценарної майстерності, свідчить про те, що студенти та викладачі працюють як одна команда, досягаючи хороших результатів", - йдеться на сторінці закладу.Запрошуємо на показ цієї вистави 25 листопада о 14:00 на камерній сцені №327 аби долучитися до важливої РОЗМОВИ про історію нашого народу.