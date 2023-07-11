Франція надасть Україні ракети SCALP

Франція надасть Україні ракети SCALP
Франція надасть Україні близько десяти ракет SCALP. Таке підсилення дозволить ЗСУ завдавати ударів за межами лінії фронту.

Про це сказав Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, - пише mind.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню оголосив про надання Україні нової партії озброєння, що включатиме далекобійні ракети SCALP та зенітні ракетні комплекси Mistral.

«Ми продовжимо постачання ракет Mistral для посилення протиповітряної оборони в зоні бойових дій. Крім того, я нещодавно підписав документи на передачу близько десяти ракет SCALP, які дозволять Україні завдавати ударів по цілях за лінією фронту», – зазначив Лекорню.

За словами очільника оборонного відомства, Франція налаштована на довгострокову підтримку України. Зокрема, продовжуватиметься підготовка українських військовослужбовців на французьких полігонах.

«Наша допомога має бути довготривалою, оскільки саме це надасть українській владі можливість розглядати політичні рішення тоді, коли вона вважатиме за потрібне», – підкреслив міністр оборони Франції.

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Теги: Франція, Україна, ракети, війна
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