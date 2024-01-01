На Донеччині загинув воїн з Волині Олександр Павлович
Сьогодні, 16:35
Російсько-українська війна забрала життя ще одного військовослужбовця з Волині. Трагічна звістка прийшла у Колківську громаду.
Про це повідомили у громаді.
27 жовтня 2024 року під час виконання священного обов’язку - захисту Батьківщини, загинув наш земляк із села Розничі солдат Павлович Олександр Леонідович.
Герой Олександр отримав смертельне поранення під час обстрілу з міномету 82 мм калібру збройними силами р/ф поблизу Лиманської міської територіальної громади Донецької області.
Про час і місце прощання та поховання буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
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Про це повідомили у громаді.
27 жовтня 2024 року під час виконання священного обов’язку - захисту Батьківщини, загинув наш земляк із села Розничі солдат Павлович Олександр Леонідович.
Герой Олександр отримав смертельне поранення під час обстрілу з міномету 82 мм калібру збройними силами р/ф поблизу Лиманської міської територіальної громади Донецької області.
Про час і місце прощання та поховання буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
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