У місті на Волині хочуть відновити іспити з водіння, виділили 700 тисяч
Сьогодні, 15:11
8-го листопада на сесії Нововолинської міськради виділи 700 тисяч гривень на закупівлю обладнання в сервісний центр.
Про це повідомляє БУГ.
Нагадаємо, у Нововолинську знову хочуть відновити можливість здачі теоретичних та практичних іспитів для отримання водійського посвідчення у сервісному центрі.
Було проведено ряд зустрічей із представниками сервісних центрів. Щоб повернути цю можливість громада має закупити компʼютерний клас та автомобілі.
Як зазначає міський голова Борис Карпус, у цьому Нововолинськ підтримує і місто Володимир. Адже їх майбутні водії теж відчувають незручності, бо мають їздити для здачі іспитів у Ковель або Луцьк.
«Швидкого вирішення питання з поверненням іспитів, на жаль, не буде. Адже надання субвенцій і закупівлі обладнання – це тривалі процеси. Головне, є співпраця між громадою та Сервісним центром», — йдеться у дописі.
На Волині теоретичні та практичні іспити для отримання посвідчення водія можна скласти лише у двох сервісних центрах МВС із чотирьох діючих, а саме: в селі Струмівка Луцького району та у Ковелі.
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Про це повідомляє БУГ.
Нагадаємо, у Нововолинську знову хочуть відновити можливість здачі теоретичних та практичних іспитів для отримання водійського посвідчення у сервісному центрі.
Було проведено ряд зустрічей із представниками сервісних центрів. Щоб повернути цю можливість громада має закупити компʼютерний клас та автомобілі.
Як зазначає міський голова Борис Карпус, у цьому Нововолинськ підтримує і місто Володимир. Адже їх майбутні водії теж відчувають незручності, бо мають їздити для здачі іспитів у Ковель або Луцьк.
«Швидкого вирішення питання з поверненням іспитів, на жаль, не буде. Адже надання субвенцій і закупівлі обладнання – це тривалі процеси. Головне, є співпраця між громадою та Сервісним центром», — йдеться у дописі.
На Волині теоретичні та практичні іспити для отримання посвідчення водія можна скласти лише у двох сервісних центрах МВС із чотирьох діючих, а саме: в селі Струмівка Луцького району та у Ковелі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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