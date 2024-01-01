У місті на Волині хочуть відновити іспити з водіння, виділили 700 тисяч

У місті на Волині хочуть відновити іспити з водіння, виділили 700 тисяч
8-го листопада на сесії Нововолинської міськради виділи 700 тисяч гривень на закупівлю обладнання в сервісний центр.

Про це повідомляє БУГ.

Нагадаємо, у Нововолинську знову хочуть відновити можливість здачі теоретичних та практичних іспитів для отримання водійського посвідчення у сервісному центрі.

Було проведено ряд зустрічей із представниками сервісних центрів. Щоб повернути цю можливість громада має закупити компʼютерний клас та автомобілі.

Як зазначає міський голова Борис Карпус, у цьому Нововолинськ підтримує і місто Володимир. Адже їх майбутні водії теж відчувають незручності, бо мають їздити для здачі іспитів у Ковель або Луцьк.

«Швидкого вирішення питання з поверненням іспитів, на жаль, не буде. Адже надання субвенцій і закупівлі обладнання – це тривалі процеси. Головне, є співпраця між громадою та Сервісним центром», — йдеться у дописі.

На Волині теоретичні та практичні іспити для отримання посвідчення водія можна скласти лише у двох сервісних центрах МВС із чотирьох діючих, а саме: в селі Струмівка Луцького району та у Ковелі.

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Теги: Волинь, Нововолинсь, водійські іспити
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