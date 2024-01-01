На Волині вночі горів будинок
Сьогодні, 10:22
Уночі на Ковельщині рятувальники і працівники місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу в житловому будинку.
Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Повідомлення про пожежу в житловому будинку в с. Любитів Колодяжненської громади Ковельського району надійшло сьогодні о 01:22.
За викликом до місця події спрямували рятувальників 4 ДПРЧ та працівників місцевої пожежної охорони с. Дррздні. Перший з пожежних екіпажів прибув до місця події о 01:40.
О 03:12 горіння, що охопило покрівлю і перекриття, поширилося на меблі і побутову техніку, ліквідоване.
Імовірно, пожежа трапилася через коротке замикання електромережі.
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Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Повідомлення про пожежу в житловому будинку в с. Любитів Колодяжненської громади Ковельського району надійшло сьогодні о 01:22.
За викликом до місця події спрямували рятувальників 4 ДПРЧ та працівників місцевої пожежної охорони с. Дррздні. Перший з пожежних екіпажів прибув до місця події о 01:40.
О 03:12 горіння, що охопило покрівлю і перекриття, поширилося на меблі і побутову техніку, ліквідоване.
Імовірно, пожежа трапилася через коротке замикання електромережі.
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