На Волині вночі горів будинок

На Волині вночі горів будинок
Уночі на Ковельщині рятувальники і працівники місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу в житловому будинку.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.

Повідомлення про пожежу в житловому будинку в с. Любитів Колодяжненської громади Ковельського району надійшло сьогодні о 01:22.

За викликом до місця події спрямували рятувальників 4 ДПРЧ та працівників місцевої пожежної охорони с. Дррздні. Перший з пожежних екіпажів прибув до місця події о 01:40.

О 03:12 горіння, що охопило покрівлю і перекриття, поширилося на меблі і побутову техніку, ліквідоване.

Імовірно, пожежа трапилася через коротке замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, пожежа, ДСНС, Воля Любитівська
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Посварилися через військову службу: лучанин вдарив ножем товариша
Сьогодні, 11:03
На Волині вночі горів будинок
Сьогодні, 10:22
Волинянин спіймав 20-кілограмового товстолоба
Сьогодні, 09:45
За добу українські воїни знищили 1350 окупантів, 31 артсистему, 11 танків, 29 ББМ
Сьогодні, 09:00
Загинула внаслідок авіаційного удару: на Волині попрощалися з військовослужбовицею Мариною Ізотовою
Сьогодні, 08:12
Схожі новини
Волинські пожежники-добровольці долучилися до гасіння будинку. ВІДЕО Волинські пожежники-добровольці долучилися до гасіння будинку. ВІДЕО
07 вересень, 01:15
На Волині новостворений пожежний підрозділ пройшов бойове хрещення. ВІДЕО На Волині новостворений пожежний підрозділ пройшов бойове хрещення. ВІДЕО
03 вересень, 08:25
На Волині горіло 1,5 га сухостою. ФОТО На Волині горіло 1,5 га сухостою. ФОТО
02 квітень, 03:21
Волинські рятувальники за допомогою БПЛА виявили пожежу в екосистемі. ВІДЕО Волинські рятувальники за допомогою БПЛА виявили пожежу в екосистемі. ВІДЕО
31 березень, 18:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Посварилися через військову службу: лучанин вдарив ножем товариша
Сьогодні, 11:03
 0
На Волині вночі горів будинок
Сьогодні, 10:22
 0
Волинянин спіймав 20-кілограмового товстолоба
Сьогодні, 09:45
 0
За добу українські воїни знищили 1350 окупантів, 31 артсистему, 11 танків, 29 ББМ
Сьогодні, 09:00
 0
Загинула внаслідок авіаційного удару: на Волині попрощалися з військовослужбовицею Мариною Ізотовою
Сьогодні, 08:12
 0
Медіа
відео
1/8