На Волині вночі горів будинок

Уночі на Ковельщині рятувальники і працівники місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу в житловому будинку.Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.Повідомлення про пожежу в житловому будинку в с. Любитів Колодяжненської громади Ковельського району надійшло сьогодні о 01:22.За викликом до місця події спрямували рятувальників 4 ДПРЧ та працівників місцевої пожежної охорони с. Дррздні. Перший з пожежних екіпажів прибув до місця події о 01:40.О 03:12 горіння, що охопило покрівлю і перекриття, поширилося на меблі і побутову техніку, ліквідоване.Імовірно, пожежа трапилася через коротке замикання електромережі.