Розвідка нагородила 100-річну зв'язкову УПА медаллю «Україна понад усе»

Ангеліні Паламар — колишній зв’язковій Української повстанської армії, яка цьогоріч відсвяткувала свій 100 день народження.



Про це повідомили у ГУР МО, пише



Жінку нагородили за дорученням Кирила Буданова бійці спецпідрозділу «Аратта» та речник розвідки Андрій Юсов. У ГУР МО розповіли, що вже у 15 років Ангеліна Паламар стала свідком злочинів росіян: тоді бійці НКВС прямо на родинному подвір’ї розстріляли батька та брата дівчини. Після цього вона вирішила приєднатися до лав УПА та стала зв’язковою та взяла собі псевдо Орися.



Згодом жінку схопили радянські спецслужби, і зв’язкову УПА до 10 років таборів і 5 років заслання. Як розповідають у ГУР, попри такі перипетії, Орися не зламалася, не видала своїх побратимів та посестер і залишилася вірною справі боротьби за українську незалежність.



Ангеліну Паламар у режимі онлайн також привітав очільник ГУР МО Кирило Буданов. Той зазначив, що подвиг Орисі, героїчні зусилля її побратимів та посестер вже сьогодні надихають нове покоління українських воїнів протистояти російській орді та відстоювати українську незалежність.

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