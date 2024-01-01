На Волині покарали переселенця, який намагався втекти в Польщу

На Волині покарали переселенця, який намагався втекти в Польщу
Уродженець Луганської області спробував виїхати в Польщу з підробленими документами через пункт пропуску на Волині. Його викрили і дали рік обмеження волі.

Про це стало відомо із вироку Любомльського районного суду, пише сайт Волинські новини.

Віталій Д. 7 травня 2023 року під час проходження контролю в пункті пропуску «Ягодин» надав прикордонникам підроблені документи. Йдеться про тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідку військово-лікарської комісії про непридатність до служби у війську. У такий спосіб чоловік намагався виїхати з України під час дії воєнного стану. Проте його замисел зупинили волинські прикордонники.

Чоловікові інкримінували підроблення офіційних документів та використання таких. Відомо, що його вперше притягнуто до криміналу, він перебуває на обліку внутрішньо переміщених осіб, працює охоронцем.

Обвинувачений свою вину визнав лише за ч. 4 ст. 358 КК України, тобто за використання підробленого документа. З його слів, жодних дій щодо їх виготовлення не вчиняв.

Мовляв, після повномасштабного вторгнення залишив місто Лисичанськ. Його сім'я виїхала за кордон, а тому мав намір потрапити до неї. Із собою мав лише паспорт, а військово-облікові документи зосталися на окупованій території. Відтак чоловік попросив брата, який там залишився, забрати документи з військкомату і передати йому.

Брат виконав прохання, але після отримання обвинувачений зрозумів, що папери можуть бути підробленими, бо ж діагноз не відповідав тому захворюванню, на яке хворів до початку війни. Але все ж чоловік мав намір перетнути державний кордон України, тому спробував подати документи до паспортного контролю.

Дослідивши докази, суд виправдав Віталія Д. за статтями про підробку. Але от за використання фейкових документів довелося відповідати. Чоловікові призначили покарання у вигляді одного року обмеження волі.

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Теги: суд, покарання, ухилянт
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