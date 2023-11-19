В Україні стрімко подорожчали яйця





Про це заявив експерт «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзин «Українському радіо», пише



«На початку літа вартість яєць знизилася. Це було пов'язано із тим, що ми менше експортували яєць, бо були перекриті кордони, поляки не пускали на свій ринок. Через це був надлишок яєць всередині країни. Пропозиція перевищує попит, ціни на яйця знизилися. Зараз вони зростають. Основна причина зростання цін на яйця знаходиться в прямій собівартості виробництва яєць на сьогоднішній момент на птахофабриках. 70% вартості яйця – це комбікорм», - пояснив експерт.



Він нагадав, що цей рік був неврожайним і через аномальну спеку та посуху вдалось виростити на 30% овочів більше. Така ж ситуація спостерігається з зерновими. Порівняно з минулим роком їх було на 10 млн тонн менше. При цьому зменшився обсяг виробництва кукурудзи, яка є складовою комбікорму.



«Коли ми з вами говоримо про фактичне зростання зернових в ціні, треба розуміти, що вони потягнуть за собою і тваринництво, і птахівництво, і виробництво яєць. Те, що відбувається, це якраз ми бачимо, як вже зернові по нових цінах почали в реальній дійсності змінювати собівартість виробництва яєць і виробник яйця вимушений підвищувати ціну просто через те, що інакше він вийде в шалені збитки. Друга причина – сезонна. Коли починаються перші холоди – кінець жовтня, початок листопада – домашні кури починають набагато менше нестися», - продовжив Пендзин.



За його словами, після настання холодів зменшується обсяг яєць, які продають населенню домогосподарства - приблизно 3-5% від загального рівня насиченості ринку цим продуктом. Зменшення пропозиції на ринку також призводить до зростання ціни. За останній місяць йдеться про 20% росту їхньої вартості, однак порівняно з минулорічним періодом зміна ціни є невеликою.



«На 1 січня 2024 року ціна була саме такою, як зараз є, тобто десь порядка 64 грн за десяток яєць. Починаючи з цього року ціна на яйце практично не змінилася, хоча динаміка була різна. Були періоди, коли яйця були дешевші щодо минулорічних цін на 20%, на 25%. Зараз все підтяглося. Очікується, що ріст цін триватиме, а з іншого боку, у порівнянні щодо минулорічних цін, то динаміка росту там не є велика. Коли ми з вами говоримо про птахофабрики, там трошки інакша ситуація, там жорсткий мікроклімат, там дуже сильно витримується температурний режим і такого впливу немає, тому що це є промислове виробництво яєць і там допустити, що зменшується сезонно загальний обсяг виробництва, тому що вони перестали топити, такого немає», - зазначив експерт.



Як він розповів, на птахофабриках чітко відслідковується загальний обсяг температурного режиму. Крім того, там здійстнюється постійне оновлення поголів'я курей і відпрацьовані технологічні процедури. Коли ж мова йде про сільську місцевість, то там багато залежить від робочих рук, фінансових можливостей конкретних людей і фізичного стану господинь.



«В середньому, коли ми беремо загальний баланс постачання яєць в осінньо-зимовий період з домогосподарства населення, то загальний обсяг постачання яєць на ринок зменшується. Сезонний фактор впливає на виробництво яєць в домогосподарствах населення. Коли статистика дає цифру 63 грн за десяток яєць, то це яйце без упаковки», - підсумував Пендзин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулого року у листопаді десяток яєць в Україні коштував 61 гривень. Зараз, хоча ціни можуть відрізнятись, їх можна знайти за 63-72 гривні.Про це заявив експерт «Економічного дискусійного клубу»«Українському радіо», пише УНІАН «На початку літа вартість яєць знизилася. Це було пов'язано із тим, що ми менше експортували яєць, бо були перекриті кордони, поляки не пускали на свій ринок. Через це був надлишок яєць всередині країни. Пропозиція перевищує попит, ціни на яйця знизилися. Зараз вони зростають. Основна причина зростання цін на яйця знаходиться в прямій собівартості виробництва яєць на сьогоднішній момент на птахофабриках. 70% вартості яйця – це комбікорм», - пояснив експерт.Він нагадав, що цей рік був неврожайним і через аномальну спеку та посуху вдалось виростити на 30% овочів більше. Така ж ситуація спостерігається з зерновими. Порівняно з минулим роком їх було на 10 млн тонн менше. При цьому зменшився обсяг виробництва кукурудзи, яка є складовою комбікорму.«Коли ми з вами говоримо про фактичне зростання зернових в ціні, треба розуміти, що вони потягнуть за собою і тваринництво, і птахівництво, і виробництво яєць. Те, що відбувається, це якраз ми бачимо, як вже зернові по нових цінах почали в реальній дійсності змінювати собівартість виробництва яєць і виробник яйця вимушений підвищувати ціну просто через те, що інакше він вийде в шалені збитки. Друга причина – сезонна. Коли починаються перші холоди – кінець жовтня, початок листопада – домашні кури починають набагато менше нестися», - продовжив Пендзин.За його словами, після настання холодів зменшується обсяг яєць, які продають населенню домогосподарства - приблизно 3-5% від загального рівня насиченості ринку цим продуктом. Зменшення пропозиції на ринку також призводить до зростання ціни. За останній місяць йдеться про 20% росту їхньої вартості, однак порівняно з минулорічним періодом зміна ціни є невеликою.«На 1 січня 2024 року ціна була саме такою, як зараз є, тобто десь порядка 64 грн за десяток яєць. Починаючи з цього року ціна на яйце практично не змінилася, хоча динаміка була різна. Були періоди, коли яйця були дешевші щодо минулорічних цін на 20%, на 25%. Зараз все підтяглося. Очікується, що ріст цін триватиме, а з іншого боку, у порівнянні щодо минулорічних цін, то динаміка росту там не є велика. Коли ми з вами говоримо про птахофабрики, там трошки інакша ситуація, там жорсткий мікроклімат, там дуже сильно витримується температурний режим і такого впливу немає, тому що це є промислове виробництво яєць і там допустити, що зменшується сезонно загальний обсяг виробництва, тому що вони перестали топити, такого немає», - зазначив експерт.Як він розповів, на птахофабриках чітко відслідковується загальний обсяг температурного режиму. Крім того, там здійстнюється постійне оновлення поголів'я курей і відпрацьовані технологічні процедури. Коли ж мова йде про сільську місцевість, то там багато залежить від робочих рук, фінансових можливостей конкретних людей і фізичного стану господинь.«В середньому, коли ми беремо загальний баланс постачання яєць в осінньо-зимовий період з домогосподарства населення, то загальний обсяг постачання яєць на ринок зменшується. Сезонний фактор впливає на виробництво яєць в домогосподарствах населення. Коли статистика дає цифру 63 грн за десяток яєць, то це яйце без упаковки», - підсумував Пендзин.

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