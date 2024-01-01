Малюки були брудні, вдома - безлад та холод: на Волині оштрафували матір, яка пила і не доглядала за дітьми
Сьогодні, 07:15
На Волині за невиконання батьківських обов’язків судили матір трьох дітей. Зокрема поліцейські, які прибули на виклик, зафіксували, що жінка перебувала вдома п’яна, а діти були недоглянуті.
Відповідну постанову виніс Любешівський районний суд, передає сайт Волинські новини.
Як вказується у справі, вдень 10 жовтня Надія Х. перебувала вдома у п’яному стані, в будинку панував безлад та було прохолодно, а діти були брудні, як і одяг на них та постільна білизна.
Своїми діями жінка вчинила правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 184 КУпАП (ухилення батьків від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх та/або неповнолітніх дітей). Зауважимо, багатодітна матір вперше притягується до адміністративної відповідальності за вчинення такого правопорушення.
Про Надію Х. відомо, що вона ніде не працює, неодружена, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей.
Дослідивши рапорти поліцейських, акт обстеження умов проживання та інші матеріали справи, суд оштрафував жінку на 850 гривень. Також вона має сплатити 605 гривень судового збору.
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Відповідну постанову виніс Любешівський районний суд, передає сайт Волинські новини.
Як вказується у справі, вдень 10 жовтня Надія Х. перебувала вдома у п’яному стані, в будинку панував безлад та було прохолодно, а діти були брудні, як і одяг на них та постільна білизна.
Своїми діями жінка вчинила правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 184 КУпАП (ухилення батьків від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх та/або неповнолітніх дітей). Зауважимо, багатодітна матір вперше притягується до адміністративної відповідальності за вчинення такого правопорушення.
Про Надію Х. відомо, що вона ніде не працює, неодружена, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей.
Дослідивши рапорти поліцейських, акт обстеження умов проживання та інші матеріали справи, суд оштрафував жінку на 850 гривень. Також вона має сплатити 605 гривень судового збору.
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