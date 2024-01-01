На Волинь насувається небезпечна хмара брудного повітря





Про це свідчать дані радару погоди Ventusky, передає



Згідно з прогнозами погодного радара, "брудна хмара" подекуди накриє Закарпаття, Львівщину та Чернівецьку область.



14 листопада "брудна хмара" досягне Тернопільщини, Волині та Рівненщини.



15 листопада значне погіршення якості повітря очікується в усіх західних та частині центральних областей, зокрема в Житомирі та Вінниці, куди дійде "брудна хмара". Показник забруднення повітря досягне 52 мкг/м3, що є небезпечним для чутливих груп населення.

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