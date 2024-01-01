На Волинь насувається небезпечна хмара брудного повітря
Сьогодні, 03:07
До України 12 листопада прибуде небезпечна "брудна хмара" з Європи. 15 листопада її вплив охопить усі західні та частину центральних областей.
Про це свідчать дані радару погоди Ventusky, передає ТСН.
Згідно з прогнозами погодного радара, "брудна хмара" подекуди накриє Закарпаття, Львівщину та Чернівецьку область.
14 листопада "брудна хмара" досягне Тернопільщини, Волині та Рівненщини.
15 листопада значне погіршення якості повітря очікується в усіх західних та частині центральних областей, зокрема в Житомирі та Вінниці, куди дійде "брудна хмара". Показник забруднення повітря досягне 52 мкг/м3, що є небезпечним для чутливих груп населення.
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Про це свідчать дані радару погоди Ventusky, передає ТСН.
Згідно з прогнозами погодного радара, "брудна хмара" подекуди накриє Закарпаття, Львівщину та Чернівецьку область.
14 листопада "брудна хмара" досягне Тернопільщини, Волині та Рівненщини.
15 листопада значне погіршення якості повітря очікується в усіх західних та частині центральних областей, зокрема в Житомирі та Вінниці, куди дійде "брудна хмара". Показник забруднення повітря досягне 52 мкг/м3, що є небезпечним для чутливих груп населення.
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