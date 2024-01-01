Трамп обговорив із путіним війну: Україну не попереджали про цю розмову, — МЗС

Трамп обговорив із путіним війну: Україну не попереджали про цю розмову, — МЗС
Україну не попереджали заздалегідь про телефонну розмову новообораного президента США Дональда Трампа з главою рф володимиром путіним, під час якої вони обговорювали війну.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, цитує Reuters, пише Громадське.

Він назвав неправдою інформацію про те, що українську сторону нібито наперед проінформували про імовірний дзвінок. А згодом Україна не могла ані схвалити, ані виступити проти цієї розмови, пояснив Тихий.

Американське видання Washington Post із посиланням на джерела повідомило, що Трамп обговорив із путіним війну в Україні.

Один зі співрозмовників видання розповів, що Трамп нібито порадив російському лідеру не загострювати війну в Україні, нагадавши про «значну військову присутність» США у Європі.

Крім того, джерела WP стверджували, що Україну проінформували про дзвінок, і Київ не заперечував. Видання з посиланням на джерела також зазначало, що українські посадовці «вже давно розуміють», що Трамп співпрацюватиме з путіним щодо дипломатичного закінчення війни в Україні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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