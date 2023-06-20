Подорожчало усе: як змінились ціни на продукти на Волині і що кажуть покупці та продавці





Про це Ольга Луковська.



Які продукти здорожчали найбільше



Зі слів Ольги Луковської, цього року темп росту цін на продукти значно вищий, ніж у 2023.



"За 9 місяців цього року ціни на продукти та безалкогольні напої подорожчали загалом на 5,7%, тоді як за відповідний період торік — на 0,2%, — говорить начальниця відділу. — Крупи пшеничні та ячні зросли в ціні в 1,3 раза, борошно пшеничне — в 1,2 раза".



Також в управлінні статистики зафіксували здорожчання вершкового масла, яке цього року зросло в ціні на ріст ціні майже на 17%, на хліб і рибу — на 10%.



Проаналізували фахівці і ціни на борщовий набір. Ольга Луковська зазначила, що найбільше, майже на 40%, здорожчала картопля, а морква — на 27%.



"Ціни на картоплю в торгівельній мережі сягали понад 25 грн, та моркву понад 20 грн за кілограм, торік у жовтні вони коштували близько 8,70 грн. На понад 10% зросли ціни на буряк та цибулю. Ціни на яловичину та свинину за останній місяць зросли на 4%, на олію та сало – до 3 %", — додала начальниця відділу реєстрації цін обласного управління статистики.



Реакція покупців і продавців на ріст цін



Зі слів продавця одного із луцьких ринків Миколи, городина та інші продукти завжди дорожчають перед початком зими. За кілограм картоплі, буряку чи цибулі чоловік просить 25 гривень, за помідори — від 40 до 80 гривень, залежно від сорту.



Продавчиня ринку Наталія розповіла, що з вересня щотижня підіймаються ціни на молочну продукцію.



"Кажуть, що це у зв’язку з тим, що немає молока. Люди обурюються, що це таке, що ростуть ціни, а ми ж говоримо, що це не від нас залежить, це підіймають заводи, а не ми. . У нас націнка мала", — говорить продавчиня.



Як розповіла 57-річна пенсіонерка Наталія Курпіль, на ринок ходить часто, помітила здорожчання крупи, хліба та овочів.



"Як ті пенсіонери можуть вижити? Я 2,800 пенсії отримує, — ділиться жінка. — Хліба, сметани, масла іноді куплю.



Попри підвищення цін, каже продавчиня хлібобулочних виробів Олена, попит на товари не знизився. Уся продукція у її крамниці за рік зросла в ціні орієнтовно на 15%.



"уханка хліба 700 г у нас коштує 25, 28, 23 гривні, а кілограмова — 35, це не є дорого на сьогоднішній день. Батони – 20-23 грн", — додає продавчиня.



Кондитерка Ніна Ткачук купує курячі яйця двічі на місяць. З її слів, ціна на них, у порівнянні із минулим тижнем, піднялася на 10 копійок.



"Чи я відчула зміни в ціні — не відчула, чесно кажучи. Є ще більші яйця, то я думаю на 10 копійочок ще будуть дорожче", — каже покупчиня.



Зі слів власниці магазину ковбасних виробів Юлії Кушнір, порівняно із минулим роком ціни зросли на увесь асортимент.



"З першого серпня по 1 вересня відбулися дуже великі зміни, там 20 гривень мінімум, що піднялася ціна. В середньому, якщо з кращої ковбаси, то буде орієнтовно 120-180 гривень, з дешевшого, зрозуміло, що є і за 60 і можна знайти і за 40 гривень паличку ковбаски", — додала Юлія Кушнір.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку року на Волині здорожчали абсолютно усі продукти. За останній місяць зросла ціна на картоплю, моркву і яйця.Про це Суспільному розповіла начальниця відділу реєстрації цін Головного управління статистики в областіЗі слів Ольги Луковської, цього року темп росту цін на продукти значно вищий, ніж у 2023."За 9 місяців цього року ціни на продукти та безалкогольні напої подорожчали загалом на 5,7%, тоді як за відповідний період торік — на 0,2%, — говорить начальниця відділу. — Крупи пшеничні та ячні зросли в ціні в 1,3 раза, борошно пшеничне — в 1,2 раза".Також в управлінні статистики зафіксували здорожчання вершкового масла, яке цього року зросло в ціні на ріст ціні майже на 17%, на хліб і рибу — на 10%.Проаналізували фахівці і ціни на борщовий набір. Ольга Луковська зазначила, що найбільше, майже на 40%, здорожчала картопля, а морква — на 27%."Ціни на картоплю в торгівельній мережі сягали понад 25 грн, та моркву понад 20 грн за кілограм, торік у жовтні вони коштували близько 8,70 грн. На понад 10% зросли ціни на буряк та цибулю. Ціни на яловичину та свинину за останній місяць зросли на 4%, на олію та сало – до 3 %", — додала начальниця відділу реєстрації цін обласного управління статистики.Зі слів продавця одного із луцьких ринків, городина та інші продукти завжди дорожчають перед початком зими. За кілограм картоплі, буряку чи цибулі чоловік просить 25 гривень, за помідори — від 40 до 80 гривень, залежно від сорту.Продавчиня ринкурозповіла, що з вересня щотижня підіймаються ціни на молочну продукцію."Кажуть, що це у зв’язку з тим, що немає молока. Люди обурюються, що це таке, що ростуть ціни, а ми ж говоримо, що це не від нас залежить, це підіймають заводи, а не ми. . У нас націнка мала", — говорить продавчиня.Як розповіла 57-річна пенсіонерка, на ринок ходить часто, помітила здорожчання крупи, хліба та овочів."Як ті пенсіонери можуть вижити? Я 2,800 пенсії отримує, — ділиться жінка. — Хліба, сметани, масла іноді куплю.Попри підвищення цін, каже продавчиня хлібобулочних виробів, попит на товари не знизився. Уся продукція у її крамниці за рік зросла в ціні орієнтовно на 15%."уханка хліба 700 г у нас коштує 25, 28, 23 гривні, а кілограмова — 35, це не є дорого на сьогоднішній день. Батони – 20-23 грн", — додає продавчиня.Кондитеркакупує курячі яйця двічі на місяць. З її слів, ціна на них, у порівнянні із минулим тижнем, піднялася на 10 копійок."Чи я відчула зміни в ціні — не відчула, чесно кажучи. Є ще більші яйця, то я думаю на 10 копійочок ще будуть дорожче", — каже покупчиня.Зі слів власниці магазину ковбасних виробів, порівняно із минулим роком ціни зросли на увесь асортимент."З першого серпня по 1 вересня відбулися дуже великі зміни, там 20 гривень мінімум, що піднялася ціна. В середньому, якщо з кращої ковбаси, то буде орієнтовно 120-180 гривень, з дешевшого, зрозуміло, що є і за 60 і можна знайти і за 40 гривень паличку ковбаски", — додала Юлія Кушнір.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію