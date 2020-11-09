На Волині 29-річний водій на смерть збив велосипедиста

На Волині 29-річний водій на смерть збив велосипедиста
На Волині внаслідок автопригоди загинув велосипедист.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Подія трапилася учора близько 18:00 неподалік села Звірів Луцького району.

Встановлено, що 29-річний житель Рівного, керуючи автомобілем Kia Sorento, здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався в попутному напрямку. Від отриманих травм 73-річний житель Луцького району помер на місці пригоди. Водій був тверезий.

Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство під час якого будуть з’ясовані усі обставини автопригоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: велосипедист, аварія, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині 29-річний водій на смерть збив велосипедиста
Сьогодні, 10:09
Трамп обговорив із путіним війну: Україну не попереджали про цю розмову, — МЗС
Сьогодні, 09:48
На Покровському напрямку захисники зупинили 35 штурмів окупантів, - Генштаб
Сьогодні, 09:14
В Україні дорожчатиме хліб: скільки коштуватиме найпопулярніший продукт
Сьогодні, 08:20
Малюки були брудні, вдома - безлад та холод: на Волині оштрафували матір, яка пила і не доглядала за дітьми
Сьогодні, 07:15
Схожі новини
На Волині автівка збила 26-річного велосипедиста, постраждалий – у реанімації На Волині автівка збила 26-річного велосипедиста, постраждалий – у реанімації
09 листопад, 2020, 10:18
На трасі Устилуг-Луцьк вантажівка збила велосипедиста На трасі Устилуг-Луцьк вантажівка збила велосипедиста
18 травень, 2020, 19:17
25-річний волинянин за кермом BMW збив велосипедиста 25-річний волинянин за кермом BMW збив велосипедиста
01 листопад, 2019, 10:17
На Волині збили велосипедиста: чоловік – в лікарні На Волині збили велосипедиста: чоловік – в лікарні
23 травень, 2019, 10:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині 29-річний водій на смерть збив велосипедиста
Сьогодні, 10:09
 0
Трамп обговорив із путіним війну: Україну не попереджали про цю розмову, — МЗС
Сьогодні, 09:48
 0
На Покровському напрямку захисники зупинили 35 штурмів окупантів, - Генштаб
Сьогодні, 09:14
 0
В Україні дорожчатиме хліб: скільки коштуватиме найпопулярніший продукт
Сьогодні, 08:20
 0
Малюки були брудні, вдома - безлад та холод: на Волині оштрафували матір, яка пила і не доглядала за дітьми
Сьогодні, 07:15
 0
Медіа
відео
1/8