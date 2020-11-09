На Волині 29-річний водій на смерть збив велосипедиста

На Волині внаслідок автопригоди загинув велосипедист.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Подія трапилася учора близько 18:00 неподалік села Звірів Луцького району.Встановлено, що 29-річний житель Рівного, керуючи автомобілем Kia Sorento, здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався в попутному напрямку. Від отриманих травм 73-річний житель Луцького району помер на місці пригоди. Водій був тверезий.Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство під час якого будуть з’ясовані усі обставини автопригоди.