Біля Москви спалили штурмовий гелікоптер росіян

Біля Москви спалили штурмовий гелікоптер росіян
У ніч з 9 на 10 листопада на аеродромі "Клін-5" Московської області Росії спалили російський штурмовий гелікоптер Мі-24.

Про це інформує ГУР.

Згорілий ворожий вертоліт належав до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації збройних сил росіян.

"ГУР МО нагадує, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, окупанта чекає справедливе покарання", – йдеться у повідомленні розвідки.

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Теги: Росія, Україна, війна
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