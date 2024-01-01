Біля Москви спалили штурмовий гелікоптер росіян





Про це інформує ГУР.



Згорілий ворожий вертоліт належав до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації збройних сил росіян.



"ГУР МО нагадує, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, окупанта чекає справедливе покарання", – йдеться у повідомленні розвідки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч з 9 на 10 листопада на аеродромі "Клін-5" Московської області Росії спалили російський штурмовий гелікоптер Мі-24.Про це інформує ГУР.Згорілий ворожий вертоліт належав до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації збройних сил росіян."ГУР МО нагадує, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, окупанта чекає справедливе покарання", – йдеться у повідомленні розвідки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію