Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти брендовий товар на 2 мільйони гривень

Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти брендовий товар на 2 мільйони гривень
Chaumet, Louis Vuitton, Chanel та Gucci – центр світової моди у минулу неділю перемістили на Устилуг, що на Волині.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Пасажири двох легковиків, які прямували з-за кордону додому в Україну, намагались без обов’язкового у такій ситуації декларування та оподаткування ввезти втілення французької розкоші та стилю: кольє та сережки Chaumet, прикрашені діамантами та іншими дорогоцінними камінцями. А ще - сумки Louis Vuitton та Chanel, взуття Gucci. Вартість тимчасово вилученого брендового товару сягає 2 млн грн.

В обох випадках волинські митники склали протоколи про порушення митних правил за ознаками ч. 2 ст. 471 Митного кодексу і розпочали провадження. Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30 відсотків вартості предметів правопорушення.
Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти брендовий товар на 2 мільйони гривень

"Принагідно нагадуємо усім, що декларувати письмово та сплачувати мито і ПДВ під час його ввезення в Україну необхідно за товар, вага якого перевищує 50 кг, а вартість – більша еквіваленту 500 Євро (на особу, крім підакцизних, заборонених або обмежених до вільного обігу товарів)". - наголошують на Волинській митниці.
Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти брендовий товар на 2 мільйони гривень
Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти брендовий товар на 2 мільйони гривень

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Теги: Волинська митниця
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