Суд у Луцьку виправдав засновника благодійного фонду, обвинуваченого у переправленні чоловіків за кордон

Суд у Луцьку виправдав засновника благодійного фонду, обвинуваченого у переправленні чоловіків за кордон
Луцький міськрайонний суд виправдав засновника благодійного фонду "Добра справа" Андрія Лінника, якого обвинувачували у службовому підробленні документів і незаконному переправленні за кордон 78 військовозобов'язаних.

Розгляд справи тривав з осені 2023 року. У вироку зазначили, що обвинуваченого виправдали через недоведеність кримінальних правопорушень, пише Суспільне.

За версією слідства, чоловік з 12 травня 2022 року до 13 січня 2023 року допомагав виїхати з України за кордон військовозобов'язаним під приводом ввезення гуманітарної допомоги. Дані про водіїв благодійний фонд передавав в обласну військову адміністрацію.

На суді сторона обвинувачення наполягала, що більша частина чоловіків, які виїхали з допомогою фонду за кордон, не повернулися в Україну. Точну їх кількість не називають.

Андрій Лінник вину не визнав. З його слів, благодійний фонд, засновником якого він є, має більше тисячі волонтерів у різних областях. Під час останнього судового засідання він наполягав, що заяв по бронюванню військовозобов'язаних він не підписував, з Волинською обласною військовою адміністрацією не комунікував. Усі ці питання, за свідченнями Лінника, вирішував директор фонду — Юрій Слива, який раніше визнав провину.

Сторона обвинувачення може оскаржити виправдальний вирок у Волинському апеляційному суді протягом 30 днів.

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Теги: Луцьк, суд, благодійний фонд
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