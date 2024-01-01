Суд у Луцьку виправдав засновника благодійного фонду, обвинуваченого у переправленні чоловіків за кордон

Андрія Лінника, якого обвинувачували у службовому підробленні документів і незаконному переправленні за кордон 78 військовозобов'язаних.



Розгляд справи тривав з осені 2023 року. У вироку зазначили, що обвинуваченого виправдали через недоведеність кримінальних правопорушень, пише



За версією слідства, чоловік з 12 травня 2022 року до 13 січня 2023 року допомагав виїхати з України за кордон військовозобов'язаним під приводом ввезення гуманітарної допомоги. Дані про водіїв благодійний фонд передавав в обласну військову адміністрацію.



На суді сторона обвинувачення наполягала, що більша частина чоловіків, які виїхали з допомогою фонду за кордон, не повернулися в Україну. Точну їх кількість не називають.



Андрій Лінник вину не визнав. З його слів, благодійний фонд, засновником якого він є, має більше тисячі волонтерів у різних областях. Під час останнього судового засідання він наполягав, що заяв по бронюванню військовозобов'язаних він не підписував, з Волинською обласною військовою адміністрацією не комунікував. Усі ці питання, за свідченнями Лінника, вирішував директор фонду — Юрій Слива, який раніше визнав провину.



Сторона обвинувачення може оскаржити виправдальний вирок у Волинському апеляційному суді протягом 30 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд виправдав засновника благодійного фонду "Добра справа", якого обвинувачували у службовому підробленні документів і незаконному переправленні за кордон 78 військовозобов'язаних.Розгляд справи тривав з осені 2023 року. У вироку зазначили, що обвинуваченого виправдали через недоведеність кримінальних правопорушень, пише Суспільне За версією слідства, чоловік з 12 травня 2022 року до 13 січня 2023 року допомагав виїхати з України за кордон військовозобов'язаним під приводом ввезення гуманітарної допомоги. Дані про водіїв благодійний фонд передавав в обласну військову адміністрацію.На суді сторона обвинувачення наполягала, що більша частина чоловіків, які виїхали з допомогою фонду за кордон, не повернулися в Україну. Точну їх кількість не називають.Андрій Лінник вину не визнав. З його слів, благодійний фонд, засновником якого він є, має більше тисячі волонтерів у різних областях. Під час останнього судового засідання він наполягав, що заяв по бронюванню військовозобов'язаних він не підписував, з Волинською обласною військовою адміністрацією не комунікував. Усі ці питання, за свідченнями Лінника, вирішував директор фонду — Юрій Слива, який раніше визнав провину.Сторона обвинувачення може оскаржити виправдальний вирок у Волинському апеляційному суді протягом 30 днів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію