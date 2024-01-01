Новий голова Волинської ОВА привітався з волинянами та розповів про пріоритети в роботі

Іван Рудницький, який вже взявся до виконання обов'язків на посаді голови Волинської обласної військової адміністрації, привітався з волинянами та розповів про плани й пріоритети в роботі.



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Текст представлення новоспеченого очільника передаємо без змін.



Шановні волиняни!



8 листопада 2024 року Указом Президента України Володимира Зеленського мене призначено головою Волинської обласної державної адміністрації.



Це надзвичайно відповідальна місія, яку Глава держави довірив мені у складні для країни часи.



Вже майже тисячу днів ми боремося за свою незалежність та право жити у вільній, європейській країні. Кращі сини та доньки Волині, наші герої ціною власного життя стримують натиск окупанта по усій лінії фронту.



Тут, у тиловому регіоні, громади Волині, волонтери, підприємці, медики, правоохоронці, вчителі та інші щоденною працею посилюють обороноздатність країни й забезпечують життєдіяльність області в умовах воєнного стану.



Попри віддаленість від фронту наш регіон продовжує перебувати у зоні ризику. Загрози реальні, вони тут і зараз. Тому питання безпеки є надважливим і залежить від кожного з нас.



Пріоритети залишаються незмінними: оборона, фронт, підтримка захисників, ветеранів та членів родин, освіта, соціальна сфера, підтримка підприємництва, розвиток громад, територій та децентралізованої системи енергогенерації тощо.



Ці та інші виклики щоденно стоять перед громадою області. Від сьогодні усі ці виклики та їх подолання є моїми пріоритетними завданнями й завданнями моєї команди.



Упевнений, що, об’єднавшись, зможемо подолати виклики війни, забезпечити ефективну роботу усіх гілок влади, консолідувати зусилля органів місцевого самоврядування заради добробуту і розвитку регіону.



Більшу частину свого життя я служив українському народові, захищаючи незалежність України, суверенітет, безпеку від зовнішніх та внутрішніх ворогів, які створюють загрозу життєво важливим інтересам країни.



Я продовжую служити українському народові й сьогодні, тут на Волині, яка стала для мене рідною за той час, поки я працював у регіоні.



Сподіваюся на підтримку та ефективну роботу.



Разом переможемо!

Слава Україні! Героям Слава!



Нагадаємо,

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