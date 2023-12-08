Цього тижня на Волині прогнозують мокрий сніг
Сьогодні, 15:11
У середу, 13 листопада, на території Луцька та області прогнозують дощ із мокрим снігом.
Про це 11 листопада попередили в обласному гідрометеоцентрі, пише Суспільне.
За даними синоптиків, у вівторок, 12 листопада опадів не очікується. Лише вночі та вранці у західній частині області ймовірні тумани.
З середи погоду на Волині зумовлять низка атмосферних фронтів із заходу, які принесуть в область опади, їх слід очікувати 13 і 15 листопада.
Як додали в гідрометеоцентрі, температура повітря протягом тижня становитиме вночі від 4⁰ морозу до 1⁰ тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 1-6⁰ тепла.
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Про це 11 листопада попередили в обласному гідрометеоцентрі, пише Суспільне.
За даними синоптиків, у вівторок, 12 листопада опадів не очікується. Лише вночі та вранці у західній частині області ймовірні тумани.
З середи погоду на Волині зумовлять низка атмосферних фронтів із заходу, які принесуть в область опади, їх слід очікувати 13 і 15 листопада.
Як додали в гідрометеоцентрі, температура повітря протягом тижня становитиме вночі від 4⁰ морозу до 1⁰ тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 1-6⁰ тепла.
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