Цього тижня на Волині прогнозують мокрий сніг





Про це 11 листопада попередили в обласному гідрометеоцентрі, пише



За даними синоптиків, у вівторок, 12 листопада опадів не очікується. Лише вночі та вранці у західній частині області ймовірні тумани.



З середи погоду на Волині зумовлять низка атмосферних фронтів із заходу, які принесуть в область опади, їх слід очікувати 13 і 15 листопада.



Як додали в гідрометеоцентрі, температура повітря протягом тижня становитиме вночі від 4⁰ морозу до 1⁰ тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 1-6⁰ тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 13 листопада, на території Луцька та області прогнозують дощ із мокрим снігом.Про це 11 листопада попередили в обласному гідрометеоцентрі, пише Суспільне За даними синоптиків, у вівторок, 12 листопада опадів не очікується. Лише вночі та вранці у західній частині області ймовірні тумани.З середи погоду на Волині зумовлять низка атмосферних фронтів із заходу, які принесуть в область опади, їх слід очікувати 13 і 15 листопада.Як додали в гідрометеоцентрі, температура повітря протягом тижня становитиме вночі від 4⁰ морозу до 1⁰ тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 1-6⁰ тепла.

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