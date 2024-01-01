Росіяни впритул розстріляли двох беззбройних українських військовополонених на Курщині

Росіяни впритул розстріляли двох беззбройних українських військовополонених на Курщині
Російські військові вчинили черговий воєнний злочин – розстріляли двох беззбройних українських військовополонених у Курській області РФ.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"За інформацією, яка шириться в інтернеті, російські війська, ймовірно, впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених на Курщині.

Військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля, натомість Росія вкотре вчинила воєнний злочин, що є серйозним порушенням Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права", - йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначали, що фіксують стрімке зростання випадків вбивств українських захисників під час здачі в полон. Правоохоронці розслідують 49 кримінальних проваджень за фактами вбивства 124 військовополонених на полі бою.

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Теги: Росія, Україна, війна
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