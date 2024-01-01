Волинянці необхідний новий клапан серця: рідні просять про допомогу

Світлані Макаревич.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили родичі.



Світлана звернулася до лікарів зі скаргами на болі у руці, однак результати обстеження виявили зовсім інше: їй потрібно негайно робити операцію по заміні клапана серця.



Вартість операції – понад 200 тисяч гривень. Жінка уже пройшла повне обстеження у Луцьку і в Києві. Проте для звичайної родини, яка проживає у селі, немає де взяти таких коштів.



Тож родина буде вдячна усім, хто відгукнеться на заклик про допомогу. Адже для сільської родини самотужки зібрати велику суму нереально.





Світлана розуміє, що наразі в нашій державі першочергово збирають кошти жертвують на ЗСУ, проте не покидає надії, що їй також допоможуть.



Гроші можна переказувати на картки за номерами:



- 5168745168701560 (Світлана Макаревич)



- 4149499391361720 (Ірина Пукавська, сестра)



- Посилання на банку:

Номер картки банки: 4441 1111 2895 5147







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