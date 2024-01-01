Волинянці необхідний новий клапан серця: рідні просять про допомогу
Сьогодні, 16:30
Небайдужих волинян просять допомогти зібрати кошти на дороговартісну операцію на серці для 55-річної жительки села Деревок Камінь-Каширського району Світлані Макаревич.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили родичі.
Світлана звернулася до лікарів зі скаргами на болі у руці, однак результати обстеження виявили зовсім інше: їй потрібно негайно робити операцію по заміні клапана серця.
Вартість операції – понад 200 тисяч гривень. Жінка уже пройшла повне обстеження у Луцьку і в Києві. Проте для звичайної родини, яка проживає у селі, немає де взяти таких коштів.
Тож родина буде вдячна усім, хто відгукнеться на заклик про допомогу. Адже для сільської родини самотужки зібрати велику суму нереально.
Світлана розуміє, що наразі в нашій державі першочергово збирають кошти жертвують на ЗСУ, проте не покидає надії, що їй також допоможуть.
Гроші можна переказувати на картки за номерами:
- 5168745168701560 (Світлана Макаревич)
- 4149499391361720 (Ірина Пукавська, сестра)
- Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/8u6VdEoikW
Номер картки банки: 4441 1111 2895 5147
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили родичі.
Світлана звернулася до лікарів зі скаргами на болі у руці, однак результати обстеження виявили зовсім інше: їй потрібно негайно робити операцію по заміні клапана серця.
Вартість операції – понад 200 тисяч гривень. Жінка уже пройшла повне обстеження у Луцьку і в Києві. Проте для звичайної родини, яка проживає у селі, немає де взяти таких коштів.
Тож родина буде вдячна усім, хто відгукнеться на заклик про допомогу. Адже для сільської родини самотужки зібрати велику суму нереально.
Світлана розуміє, що наразі в нашій державі першочергово збирають кошти жертвують на ЗСУ, проте не покидає надії, що їй також допоможуть.
Гроші можна переказувати на картки за номерами:
- 5168745168701560 (Світлана Макаревич)
- 4149499391361720 (Ірина Пукавська, сестра)
- Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/8u6VdEoikW
Номер картки банки: 4441 1111 2895 5147
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