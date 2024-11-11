На Курахівському водосховищі, навколо якого йдуть бої, зруйнували дамбу

На Курахівському водосховищі, навколо якого йдуть бої, зруйнували дамбу
На Курахівському водосховищі зруйнували дамбу, вода почала наповнювати річку Вовчу.

Про це повідомляють співрозмовники УП у місті, "Новини Донбасу" з посиланням на джерела в екстрених службах.

Дамбу зруйнували у населеному пункті Старі Терни. Тепер вода суттєво наповнить річку Вовчу, по руслу якої розташовані села на захід від Курахового.

"Вода у річці Вовча піднялася поки що на 1 метр. У населених пунктах уздовж річки — це села Богатир, Олексіївка, Андріївка, Константинополь — підтоплень, за нашими даними, не зафіксовано", - пишуть "Новини Донбасу".

З метою огорнути Курахове на Донеччині російські війська посилюють штурми позицій українських військових з півночі, півдня та сходу від міста.

У понеділок пресофіцер 46-ї бригади ДШВ, яка працює в місті і співрозмовник УП на Курахівському напрямку повідомили, що російська армія впритул підійшла до Курахового і навіть заскакує туди на техніці.

Втім місто повністю перебуває під контролем Сил оборони, зокрема 46-ї бригади ДШВ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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