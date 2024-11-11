На Курахівському водосховищі, навколо якого йдуть бої, зруйнували дамбу





Про це повідомляють співрозмовники



Дамбу зруйнували у населеному пункті Старі Терни. Тепер вода суттєво наповнить річку Вовчу, по руслу якої розташовані села на захід від Курахового.



"Вода у річці Вовча піднялася поки що на 1 метр. У населених пунктах уздовж річки — це села Богатир, Олексіївка, Андріївка, Константинополь — підтоплень, за нашими даними, не зафіксовано", - пишуть "Новини Донбасу".



З метою огорнути Курахове на Донеччині російські війська посилюють штурми позицій українських військових з півночі, півдня та сходу від міста.



У понеділок пресофіцер 46-ї бригади ДШВ, яка працює в місті і співрозмовник УП на Курахівському напрямку повідомили, що російська армія впритул підійшла до Курахового і навіть заскакує туди на техніці.



Втім місто повністю перебуває під контролем Сил оборони, зокрема 46-ї бригади ДШВ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Курахівському водосховищі зруйнували дамбу, вода почала наповнювати річку Вовчу.Про це повідомляють співрозмовники УП у місті, "Новини Донбасу" з посиланням на джерела в екстрених службах.Дамбу зруйнували у населеному пункті Старі Терни. Тепер вода суттєво наповнить річку Вовчу, по руслу якої розташовані села на захід від Курахового."Вода у річці Вовча піднялася поки що на 1 метр. У населених пунктах уздовж річки — це села Богатир, Олексіївка, Андріївка, Константинополь — підтоплень, за нашими даними, не зафіксовано", - пишуть "Новини Донбасу".З метою огорнути Курахове на Донеччині російські війська посилюють штурми позицій українських військових з півночі, півдня та сходу від міста.У понеділок пресофіцер 46-ї бригади ДШВ, яка працює в місті і співрозмовник УП на Курахівському напрямку повідомили, що російська армія впритул підійшла до Курахового і навіть заскакує туди на техніці.Втім місто повністю перебуває під контролем Сил оборони, зокрема 46-ї бригади ДШВ.

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