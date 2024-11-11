AP: Трамп хоче «посадити Україну та росію за стіл переговорів у перший день президенства»

Дональд Трамп планує “посадити Росію та Україну за стіл переговорів” одразу після повернення у Білий дім.



Про це йдеться у матеріалі Associated Press про ймовірні плани Трампа одразу після інавгурації 20 січня 2025, пише



Прессекретарка Трампа Каролін Лівітт сказала Fox News, що після того, як Трампа оголосили переможцем виборів, він зможе “домовлятися про мирну угоду між Росією та Україною”.



Пізніше вона заявила: “у перший день це включає посадку України та Росії за стіл переговорів, щоб покласти край цій війні”.



Додамо, на початку свого другого терміну президенства Трамп також планує почати масову депортацію мігрантів; скасувати політику адміністрації Байдена у сфері освіти, зокрема щодо захисту студентів-трансгендерів; реорганізувати федеральний уряд, звільнивши тисячі федеральних службовців, які, на його думку, таємно працюють проти нього, та помилувати людей, заарештованих за участь у заворушеннях у Капітолії 6 січня 2021 року.



Вчора Washington Post із посиланням на джерела повідомив, що Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Обраний американський президент порадив Путіну не загострювати війну в Україні і нагадав йому про значну військову присутність США у Європі.



Цього тижня з республіканцем говорив український президент Володимир Зеленський. Опісля МЗС України повідомило про планування зустрічі обох лідерів.



Газета Wall Street Journal писала, що радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі.



За даними журналістів, більш традиційно налаштовані союзники наполягатимуть на врегулюванні, яке не принесе росіянам серйозної перемоги. Інші радники, як головний кандидат на посаду державного секретаря Річард Гренелл, можуть наполягати на якомога швидшому припиненні війни, навіть якщо Україні доведеться йти на значні поступки.



Розроблювані версії завершення війни рекомендують заморозити війну на поточному місці, тобто віддати окупантам ті території, які вони встигли захопити – це понад 20%.



Одна раніше невідома ідея, запропонована в перехідному офісі Трампа, детально описана трьома людьми, передбачала обіцянку Києва не вступати в НАТО принаймні 20 років. В обмін на це США продовжать забезпечувати Україну зброєю, необхідною для відбиття атак ворога. Згідно з цим планом, лінія фронту фактично закріпиться на поточному місці, і обидві сторони погодяться на "демілітаризовану зону". Хто буде охороняти цю територію, залишається незрозумілим, але один радник сказав, що до складу миротворчих сил не будуть залучати американських військ і військ ООН.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новообраний президент США від Республіканської партіїпланує “посадити Росію та Україну за стіл переговорів” одразу після повернення у Білий дім.Про це йдеться у матеріалі Associated Press про ймовірні плани Трампа одразу після інавгурації 20 січня 2025, пише LB.ua Прессекретарка Трампасказала Fox News, що після того, як Трампа оголосили переможцем виборів, він зможе “домовлятися про мирну угоду між Росією та Україною”.Пізніше вона заявила: “у перший день це включає посадку України та Росії за стіл переговорів, щоб покласти край цій війні”.Додамо, на початку свого другого терміну президенства Трамп також планує почати масову депортацію мігрантів; скасувати політику адміністрації Байдена у сфері освіти, зокрема щодо захисту студентів-трансгендерів; реорганізувати федеральний уряд, звільнивши тисячі федеральних службовців, які, на його думку, таємно працюють проти нього, та помилувати людей, заарештованих за участь у заворушеннях у Капітолії 6 січня 2021 року.Вчора Washington Post із посиланням на джерела повідомив, що Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Обраний американський президент порадив Путіну не загострювати війну в Україні і нагадав йому про значну військову присутність США у Європі.Цього тижня з республіканцем говорив український президент. Опісля МЗС України повідомило про планування зустрічі обох лідерів.Газета Wall Street Journal писала, що радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі.За даними журналістів, більш традиційно налаштовані союзники наполягатимуть на врегулюванні, яке не принесе росіянам серйозної перемоги. Інші радники, як головний кандидат на посаду державного секретаря Річард Гренелл, можуть наполягати на якомога швидшому припиненні війни, навіть якщо Україні доведеться йти на значні поступки.Розроблювані версії завершення війни рекомендують заморозити війну на поточному місці, тобто віддати окупантам ті території, які вони встигли захопити – це понад 20%.Одна раніше невідома ідея, запропонована в перехідному офісі Трампа, детально описана трьома людьми, передбачала обіцянку Києва не вступати в НАТО принаймні 20 років. В обмін на це США продовжать забезпечувати Україну зброєю, необхідною для відбиття атак ворога. Згідно з цим планом, лінія фронту фактично закріпиться на поточному місці, і обидві сторони погодяться на "демілітаризовану зону". Хто буде охороняти цю територію, залишається незрозумілим, але один радник сказав, що до складу миротворчих сил не будуть залучати американських військ і військ ООН.

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