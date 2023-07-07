Харків'янка через волинський кордон намагалась вивезти до Польщі старовинну ікону

Харків'янка через волинський кордон намагалась вивезти до Польщі старовинну ікону
У «Ягодині» виявили старовинну ікону.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Сьогодні вранці прикордонники Волинського загону спільно з митниками в пункті пропуску «Ягодин» виявили ікону, яка можливо є культурною цінністю.

Предмет старовини знайшли під час оформлення рейсового автобуса, сполученням Київ - Новий Двір-Мазовецький. Ікону, датовану 1880 роком, в особистих речах везла пасажирка, 37-річна жителька Харківщини, яка їхала до Польщі.

Знахідку вилучили працівники митниці. Чи становить вона культурну або історичну цінність, встановить експертиза.
Харків'янка через волинський кордон намагалась вивезти до Польщі старовинну ікону
Харків'янка через волинський кордон намагалась вивезти до Польщі старовинну ікону
Харків'янка через волинський кордон намагалась вивезти до Польщі старовинну ікону
Харків'янка через волинський кордон намагалась вивезти до Польщі старовинну ікону


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Теги: Ягодин, прикордонники, старовинна ікона
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