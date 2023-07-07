Харків'янка через волинський кордон намагалась вивезти до Польщі старовинну ікону
Сьогодні, 15:42
У «Ягодині» виявили старовинну ікону.
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Сьогодні вранці прикордонники Волинського загону спільно з митниками в пункті пропуску «Ягодин» виявили ікону, яка можливо є культурною цінністю.
Предмет старовини знайшли під час оформлення рейсового автобуса, сполученням Київ - Новий Двір-Мазовецький. Ікону, датовану 1880 роком, в особистих речах везла пасажирка, 37-річна жителька Харківщини, яка їхала до Польщі.
Знахідку вилучили працівники митниці. Чи становить вона культурну або історичну цінність, встановить експертиза.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Сьогодні вранці прикордонники Волинського загону спільно з митниками в пункті пропуску «Ягодин» виявили ікону, яка можливо є культурною цінністю.
Предмет старовини знайшли під час оформлення рейсового автобуса, сполученням Київ - Новий Двір-Мазовецький. Ікону, датовану 1880 роком, в особистих речах везла пасажирка, 37-річна жителька Харківщини, яка їхала до Польщі.
Знахідку вилучили працівники митниці. Чи становить вона культурну або історичну цінність, встановить експертиза.
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