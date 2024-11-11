Росіяни накопичили ракети і готові до масованих атак по Україні, – ЦПД





Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко, пише



"Як і говорив, у росіян все готово до масованих обстрілів. Ракет вистачає, вони накопичені на аеродромах стратегічної авіації і далі накопичуються. Авіація також готова", - йдеться в повідомленні.



За словами Коваленка, відпрацювання росіянами тактики пусків з імітацією є також частиною підтримування авіації в готовності до дій. "І використовує ворог це для психологічного тиску", - зазначив він.



У понеділок вранці Повітряні сили повідомили, що в Росії зафіксований зліт восьми бортів Ту-95МС, які згодом "здійснили пуски ракет". Але пуски, ймовірно, були імітаційними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними Центру протидії дезінформації, російські війська накопичили ракети на аеродромах для масованих обстрілів України.Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України, пише Українська правда "Як і говорив, у росіян все готово до масованих обстрілів. Ракет вистачає, вони накопичені на аеродромах стратегічної авіації і далі накопичуються. Авіація також готова", - йдеться в повідомленні.За словами Коваленка, відпрацювання росіянами тактики пусків з імітацією є також частиною підтримування авіації в готовності до дій. "І використовує ворог це для психологічного тиску", - зазначив він.У понеділок вранці Повітряні сили повідомили, що в Росії зафіксований зліт восьми бортів Ту-95МС, які згодом "здійснили пуски ракет". Але пуски, ймовірно, були імітаційними.

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