Росіяни накопичили ракети і готові до масованих атак по Україні, – ЦПД

Росіяни накопичили ракети і готові до масованих атак по Україні, – ЦПД
За даними Центру протидії дезінформації, російські війська накопичили ракети на аеродромах для масованих обстрілів України.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко, пише Українська правда.

"Як і говорив, у росіян все готово до масованих обстрілів. Ракет вистачає, вони накопичені на аеродромах стратегічної авіації і далі накопичуються. Авіація також готова", - йдеться в повідомленні.

За словами Коваленка, відпрацювання росіянами тактики пусків з імітацією є також частиною підтримування авіації в готовності до дій. "І використовує ворог це для психологічного тиску", - зазначив він.

У понеділок вранці Повітряні сили повідомили, що в Росії зафіксований зліт восьми бортів Ту-95МС, які згодом "здійснили пуски ракет". Але пуски, ймовірно, були імітаційними.

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Теги: Росія, Україна, війна
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