У Ковелі затримали волинянина з незаконною зброєю.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Iнцидент трапився 10 листопада у Ковелі. Наряд патрульної поліції зупинив за порушення ПДР водія КІА Саrens.Під час зупинки з автомобіля раптово вибіг пасажир та почав тікати в невідомому напрямку. За кілька десятків метрів громадянина наздогнали і затримали.На місце прибула слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції. Як з’ясувалось, тікав чоловік не просто так: у нього вилучили обріз з мисливської рушниці без належного дозволу, а також патрони 12 калібру. Фігуранта затримали в процесуальному порядку. Це – 40-річний ковельчанин.За процесуального керівництва прокуратури, йому буде оголошена підозра за ч. 1 ст. 263 Кримінального Кодексу України.