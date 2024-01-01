У Ковелі затримали волинянина з незаконною зброєю

У Ковелі затримали волинянина з незаконною зброєю
У Ковелі затримали волинянина з незаконною зброєю.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Iнцидент трапився 10 листопада у Ковелі. Наряд патрульної поліції зупинив за порушення ПДР водія КІА Саrens.

Під час зупинки з автомобіля раптово вибіг пасажир та почав тікати в невідомому напрямку. За кілька десятків метрів громадянина наздогнали і затримали.

На місце прибула слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції. Як з’ясувалось, тікав чоловік не просто так: у нього вилучили обріз з мисливської рушниці без належного дозволу, а також патрони 12 калібру. Фігуранта затримали в процесуальному порядку. Це – 40-річний ковельчанин.
У Ковелі затримали волинянина з незаконною зброєю

За процесуального керівництва прокуратури, йому буде оголошена підозра за ч. 1 ст. 263 Кримінального Кодексу України.

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Теги: Ковель, волинянин, зброя
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