У Ковелі затримали волинянина з незаконною зброєю
Сьогодні, 13:48
У Ковелі затримали волинянина з незаконною зброєю.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Iнцидент трапився 10 листопада у Ковелі. Наряд патрульної поліції зупинив за порушення ПДР водія КІА Саrens.
Під час зупинки з автомобіля раптово вибіг пасажир та почав тікати в невідомому напрямку. За кілька десятків метрів громадянина наздогнали і затримали.
На місце прибула слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції. Як з’ясувалось, тікав чоловік не просто так: у нього вилучили обріз з мисливської рушниці без належного дозволу, а також патрони 12 калібру. Фігуранта затримали в процесуальному порядку. Це – 40-річний ковельчанин.
За процесуального керівництва прокуратури, йому буде оголошена підозра за ч. 1 ст. 263 Кримінального Кодексу України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Iнцидент трапився 10 листопада у Ковелі. Наряд патрульної поліції зупинив за порушення ПДР водія КІА Саrens.
Під час зупинки з автомобіля раптово вибіг пасажир та почав тікати в невідомому напрямку. За кілька десятків метрів громадянина наздогнали і затримали.
На місце прибула слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції. Як з’ясувалось, тікав чоловік не просто так: у нього вилучили обріз з мисливської рушниці без належного дозволу, а також патрони 12 калібру. Фігуранта затримали в процесуальному порядку. Це – 40-річний ковельчанин.
За процесуального керівництва прокуратури, йому буде оголошена підозра за ч. 1 ст. 263 Кримінального Кодексу України.
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