ППО збила 39 «шахедів» та 2 ракети, якими росія атакувала Україну
Сьогодні, 12:27
У ніч проти 11 листопада російські війська атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69, 74 ударними дронами типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Протиповітряна оборона знешкодила 41 ворожу ціль.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Так, ракети ворог запустив із тимчасово окупованої частини Запорізької області, а дрони — з районів Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла і Брянська.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.
Станом на 09:30 в Повітряних силах підтвердили збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 39 дронів противника в Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.
Ще 30 безпілотників були локаційно втрачені в різних регіонах України, іще 3 — вийшли з повітряного простору України в напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території.
Унаслідок атаки «шахедів» на Миколаїв загинули 5 людей. Там росіяни поцілили в житлову забудову в різних районах міста, а також у нежитлові приміщення. На місці одного з прильотів сталась пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.
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Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Так, ракети ворог запустив із тимчасово окупованої частини Запорізької області, а дрони — з районів Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла і Брянська.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.
Станом на 09:30 в Повітряних силах підтвердили збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 39 дронів противника в Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.
Ще 30 безпілотників були локаційно втрачені в різних регіонах України, іще 3 — вийшли з повітряного простору України в напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території.
Унаслідок атаки «шахедів» на Миколаїв загинули 5 людей. Там росіяни поцілили в житлову забудову в різних районах міста, а також у нежитлові приміщення. На місці одного з прильотів сталась пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.
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