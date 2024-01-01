В Україні прийняли закон про БАДи, їх продаж буде під контролем держави
Сьогодні, 03:41
Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт, який вдосконалює контроль за харчовими доповнювачами, тобто БАДами.
"За" проголосували 259 депутатів. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, - пише видання "Українські новини".
"Кожен пацієнт, купуючи той чи інший засіб, повинен чітко розуміти, що саме обирає. Проте сьогодні ринок переповнений продукцією, яка вводить споживачів в оману. У багатьох випадках ефективність таких засобів не підтверджена, а маркування може бути оманливим. Недоброчесні виробники нерідко заявляють, що їхні продукти мають лікувальні властивості, хоча це не відповідає дійсності", — написав очільник МОЗ.
Зазначається, що прийнятий законопроєкт визначає чіткі механізми введення дієтичних добавок в обіг. Він дозволяє МОЗ затвердити перелік вітамінів, мінеральних речовин та інших речовин з поживним або фізіологічним ефектом, а також їхні максимально допустимі дози.
Крім того, документ посилює відповідальність за виробництво та реалізацію харчових доповнювачів, які не відповідають вимогам законодавства. Також йдеться про унормування процедури подання повідомлень про введення в обіг харчових доповнювачів, створення їхнього переліку і розміщення на офіційному вебсайті Держпродспоживслужби.
За словами Ляшка, після першого читання законопроєкт зазнав декількох змін. Зокрема, уточнили, коли реалізаторів дієтичних добавок можуть штрафувати за порушення законодавства.
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"За" проголосували 259 депутатів. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, - пише видання "Українські новини".
"Кожен пацієнт, купуючи той чи інший засіб, повинен чітко розуміти, що саме обирає. Проте сьогодні ринок переповнений продукцією, яка вводить споживачів в оману. У багатьох випадках ефективність таких засобів не підтверджена, а маркування може бути оманливим. Недоброчесні виробники нерідко заявляють, що їхні продукти мають лікувальні властивості, хоча це не відповідає дійсності", — написав очільник МОЗ.
Зазначається, що прийнятий законопроєкт визначає чіткі механізми введення дієтичних добавок в обіг. Він дозволяє МОЗ затвердити перелік вітамінів, мінеральних речовин та інших речовин з поживним або фізіологічним ефектом, а також їхні максимально допустимі дози.
Крім того, документ посилює відповідальність за виробництво та реалізацію харчових доповнювачів, які не відповідають вимогам законодавства. Також йдеться про унормування процедури подання повідомлень про введення в обіг харчових доповнювачів, створення їхнього переліку і розміщення на офіційному вебсайті Держпродспоживслужби.
За словами Ляшка, після першого читання законопроєкт зазнав декількох змін. Зокрема, уточнили, коли реалізаторів дієтичних добавок можуть штрафувати за порушення законодавства.
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