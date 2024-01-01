Українці зможуть отримати по 900 гривень на книжки

Українці зможуть отримати по 900 гривень на книжки
Українці зможуть отримати від держави гроші для купівлі книжок. Але подати заявку на участь у програмі зможуть тільки молоді громадяни – яким у 2024 році виповнилося 18 років.

Зробити це можна буде у Дії, - пише Obozrevatel.

Як повідомили у Міністерстві цифрової трансформації, допомогу надаватимуть в розмірі 908 гривень. 5 грудня стало відомо, що уряд ухвалив відповідну постанову.

Програма єКнига стартує у грудні 2024 року. Вона має декілька умов:

учасникам має виповнитися 18 років протягом 2024 року;
на момент подачі заявки учасники мають бути повнолітніми;
кошти потрібно витратити протягом 3 місяців після їхнього зарахування;
на виділені кошти можна придбати тільки паперові, електронні або аудіокниги, але лише українською мовою.
Оформити заявку та отримати допомогу дуже можна онлайн через застосунок Дія. Для цього потрібно:

авторизуватися у застосунку;
обрати послугу;
відкрити спеціальний рахунок для зарахування допомоги.
Витратити кошти можна тільки у книгарнях, які доєднаюся до програми. Гроші, які залишаться невикористаними протягом трьох місяців з моменту зарахування, автоматично повернуться до Українського інституту книги.

Підтримка видавничої галузі в Україні: деталі програми

Рішення роздати українцям "книжкові сертифікати" було ухвалене ще у червні 2024 року, коли президент Володимир Зеленський підписав відповідний законопроєкт. Тоді на підтримку українських видавців та книгарні виділили 370 мільйонів гривень – кошти вже передбачені в бюджеті, тож додаткових витрат з казни не буде. За підрахунками влади цих грошей має вистачити видавництвам на випуск додатково 1,5-2 млн примірників книжок українською мовою.

Закон також передбачає субсидії для відшкодування оренди приміщень книгарень. Це важливий крок для підтримки розповсюджувачів видавничої продукції, що сприятиме зростанню кількості книгарень та покращенню їх фінансового стану. Закон встановлює чіткий порядок надання субсидій, включаючи список необхідних документів, строки розгляду заяв (10 днів) та оприлюднення результатів (5 днів).

Ця ініціатива суттєво зміцнити український книговидавничий ринок, розширити доступ до якісної літератури та популяризувати українську культуру. Таким чином, молодь отримає додаткову можливість для розвитку та самовдосконалення, а українські видавці та книгарні отримають необхідну підтримку для подальшого розвитку.

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Теги: єКнига, Україна, гроші
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