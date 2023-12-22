Співак з Волині увішов до п'ятірки найпопулярніших артистів України на Spotify

Співак з Волині увішов до п'ятірки найпопулярніших артистів України на Spotify
Spotify підбив музичні підсумки року в Україні. До п'ятірки найпопулярніших співаків увійшов і волинянин Ярослав Карпук, відомий під псевдонімом YakTak.

Про це повідомляє "Кореспондент", з посиланням на Spotify.

У 2024 році найпопулярнішою артисткою на Spotify в Україні стала Klavdia Petrivna, а лідером серед треків - Teresa & Maria.
Стрімінгова платформа Spotify оприлюднила список найпопулярніших артистів та пісень 2024 року серед українських слухачів.

Лідером року стала співачка Klavdia Petrivna, чиї пісні найчастіше шукали та слухали на платформі. Друге місце посів київський репер KRBK, а третє - культовий гурт Скрябін.

Топ артистів в Україні 2024:

Klavdia Petrivna
KRBK
Скрябін
DOROFEEVA
YakTak
Валентин Стрикало
KOLA
SadSvit
Jerry Heil
Wellboy

Щодо пісень, то перше місце в рейтингу зайняв трек Teresa & Maria від alyona alyona та Jerry Heil. Ця композиція також стала найпопулярнішою на Apple Music і принесла артисткам успіх на міжнародній сцені, зокрема під час їхнього виступу на Євробаченні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Spotify, музика, YakTak
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Співак з Волині увішов до п'ятірки найпопулярніших артистів України на Spotify
Сьогодні, 08:25
Українці зможуть отримати по 900 гривень на книжки
Сьогодні, 07:32
На Волині сім'ям загиблих нацгвардійців вручили посмертні нагороди рідних. ФОТО
Сьогодні, 05:28
В Україні прийняли закон про БАДи, їх продаж буде під контролем держави
Сьогодні, 03:41
Скільки волинян повернулися на службу після СЗЧ та дизертирства
Сьогодні, 01:15
Схожі новини
Волинянин YAKTAK презентував нову пісню про рідний дім. ВІДЕО Волинянин YAKTAK презентував нову пісню про рідний дім. ВІДЕО
22 грудень, 2023, 02:17
Фіналіст Нацвідбору на Євробачення волинянин YAKTAK розповів про свою пісню та участь у конкурсі Фіналіст Нацвідбору на Євробачення волинянин YAKTAK розповів про свою пісню та участь у конкурсі
17 грудень, 2023, 16:31
Співак з Волині став переможцем престижної премії Співак з Волині став переможцем престижної премії
16 грудень, 2023, 08:25
Волинянин YAKTAK співатиме на Євробаченні-2024, – соцмережі Волинянин YAKTAK співатиме на Євробаченні-2024, – соцмережі
29 квітень, 21:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Співак з Волині увішов до п'ятірки найпопулярніших артистів України на Spotify
Сьогодні, 08:25
 0
Українці зможуть отримати по 900 гривень на книжки
Сьогодні, 07:32
 0
На Волині сім'ям загиблих нацгвардійців вручили посмертні нагороди рідних. ФОТО
Сьогодні, 05:28
 0
В Україні прийняли закон про БАДи, їх продаж буде під контролем держави
Сьогодні, 03:41
 0
Скільки волинян повернулися на службу після СЗЧ та дизертирства
Сьогодні, 01:15
 0
Медіа
відео
1/8