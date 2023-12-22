Співак з Волині увішов до п'ятірки найпопулярніших артистів України на Spotify

Ярослав Карпук, відомий під псевдонімом YakTak.



Про це повідомляє



У 2024 році найпопулярнішою артисткою на Spotify в Україні стала Klavdia Petrivna, а лідером серед треків - Teresa & Maria.

Стрімінгова платформа Spotify оприлюднила список найпопулярніших артистів та пісень 2024 року серед українських слухачів.



Лідером року стала співачка Klavdia Petrivna, чиї пісні найчастіше шукали та слухали на платформі. Друге місце посів київський репер KRBK, а третє - культовий гурт Скрябін.



Топ артистів в Україні 2024:



Klavdia Petrivna

KRBK

Скрябін

DOROFEEVA

YakTak

Валентин Стрикало

KOLA

SadSvit

Jerry Heil

Wellboy



Щодо пісень, то перше місце в рейтингу зайняв трек Teresa & Maria від alyona alyona та Jerry Heil. Ця композиція також стала найпопулярнішою на Apple Music і принесла артисткам успіх на міжнародній сцені, зокрема під час їхнього виступу на Євробаченні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Spotify підбив музичні підсумки року в Україні. До п'ятірки найпопулярніших співаків увійшов і волинянин, відомий під псевдонімом YakTak.Про це повідомляє "Кореспондент" , з посиланням на Spotify.У 2024 році найпопулярнішою артисткою на Spotify в Україні стала Klavdia Petrivna, а лідером серед треків - Teresa & Maria.Стрімінгова платформа Spotify оприлюднила список найпопулярніших артистів та пісень 2024 року серед українських слухачів.Лідером року стала співачка Klavdia Petrivna, чиї пісні найчастіше шукали та слухали на платформі. Друге місце посів київський репер KRBK, а третє - культовий гурт Скрябін.Klavdia PetrivnaKRBKСкрябінDOROFEEVAВалентин СтрикалоKOLASadSvitJerry HeilWellboyЩодо пісень, то перше місце в рейтингу зайняв трек Teresa & Maria від alyona alyona та Jerry Heil. Ця композиція також стала найпопулярнішою на Apple Music і принесла артисткам успіх на міжнародній сцені, зокрема під час їхнього виступу на Євробаченні.

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