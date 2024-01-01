Яка ситуація на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на ранок 6 грудня

Яка ситуація на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на ранок 6 грудня
Протягом доби на фронті відбулося 188 бойових зіткнень, найгарічіша ситуація спостерігалась на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках, які ворог загалом атакував 127 разів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

На Харківському напрямку відбулася одна безуспішна ворожа атака в районі Тихого.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Нової Кругляківки, Лозової та Синьківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутись вперед неподалік населених пунктів Греківки, Твердохлібового, Ямполівки, Тернів, Зарічного, Торського, Дружелюбівки, Білогорівки та у Серебрянському Лісництві.

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували у районі Часового Яру, Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік Торецька та Ніліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Новотроїцьке, Шевченко, Новопустинка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 50 атак. Основні зусилля ворог прикладав у районах Берестків, Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Ганнівки, Романівки та Успенівки.

На Времівському напрямку противник здійснив 37 штурмів наших позицій неподалік Костянтинопільського, Розливу, Сухих Ялів, Макарівки та Новодарівки. Ворог активно задіював авіацію для ударів на напрямку.

На Оріхівському напрямку нашими захисниками відбито одну ворожу атаку в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції чотири рази.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога завдає ударів керованими авіаційними бомбами по території Росії. На даний час відомо про 12 авіаційних ударів із застосуванням 17 КАБ і 492 артилерійських обстріли.

Сили оборони України завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

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Теги: Україна, росія, війна
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